نجيب ساويرس يطالب برفع أسعار بنزين 95 بنسبة أكبر: «استخدام الفئات الأعلى دخلا»

يذكر أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وتم زيادة أسعار البنزين كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

طالب المهندس نجيب ساويرس ، رجل الأعمال ، بأن يتم تسعير بنزين 95 بسعر أعلى، خاصة أن الفئات الأعلى دخلا تستخدمه.

وقال ساويرس في تغريدة له على تويتر: «المفروض نسبة الزيادة علي بنزين ٩٥ تكون أعلى لأنه استخدام الفئات الأعلى دخلا! كذلك ممكن ننتج بنزين أعلي جودة بسعر خاص لمعادلة الدعم؟ لو هذا ممكن فنيا».

يذكر أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وتم زيادة أسعار البنزين كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما جاءت الزيادة في اجتماع اللجنة المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وكانت شركة شركة مصر للبترول، رفعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، سعر بيع الزيوت بنسبة 15٪، وذلك اعتبارا من اليوم 15 أبريل، بمختلف محطات الوقود التابعة لها، وكذلك عملاء الشركة على مستوى الجمهورية.