نجيب ساويرس يدرس إنشاء فندق بجوار منطقة الأهرامات

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن إنجازات الحكومة في تنفيذ البنية التحتية لا يمكن إنكارها، وساهمت في تنشيط الاستثمارات بشكل كبير.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد، اليوم، أنه على استعداد لدراسة أي فرص لاقتناص أيا من الطروحات الحكومية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن ندرس تنفيذ فندق بجوار منطقة الأهرامات وسيجري العمل على اقتناص الموافقات والتصاريح اللازمه للتنفيذ

وتعتبر «أورا العقارية» من أبرز شركات التطوير العقارى فى مصر، وهى تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولديها 4 مشروعات رئيسية باستثمارات تفوق 80 مليار جنيه، منها «زد ويست» الشيخ زايد على مساحة 420 فدانًا، و«زد إيست» القاهرة الجديدة على 360 فدانًا، وأيضًا «سيلفر ساند الساحل الشمالى» على 486 فدانًا، و«زايد الجديدة» على 316 فدانا لترتفع محفظة أراضى أورا إلى 1582 فدانًا.

كما اشترت قطعة أرض مساحتها 316 فدانا بمدينة زايد الجديدة، وتخطط لإقامة مشروع عمرانى متكامل، يضم فيلات كاملة التشطيب باستثمارات 24 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار نهج الشركة فى تسليم الوحدات كاملة التشطيب فى كل مشروعاتها.

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر.

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصري في عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ.

تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا) بالإضافة الى مشروع سيلفر ساندز (SilverSands) بالساحل الشمالي.