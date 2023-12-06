نجيب ساويرس يخطط لبناء مدينة كاملة بالعراق على مساحة 55 مليون متر

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية عراقية على بناء مدينة كاملة خارج بغداد باستثمارات ضخمة للغاية، يجري العمل على تحديد حجمها خلال الفترة الحالية على مساحة 55 مليون متر مسطح”.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد، اليوم، أن لا يمكن وقف أعمالنا في مصر نظرا لوجود كم كبير من الموظفين، كما أن زيادة أسعار الوحدات لها حدود معينة وستتوقف، ما يعمل على تآكل أرباح الشركة.

ارتفاع الأسعار

وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن بعض الوحدات تم بيعها بسعر 5 مليون جنيه وارتفعت أسعارها حاليا مع بدء تسليمها إلى 15 مليون جنيه.

وعن فكرة التوجه للسوق السعودي، شدد أن لا يمكن تنفيذ مشروعات أخرى خارجيا بجانب مشروع اخر في الإمارات الذي يحتاج لاستثمارات 15 مليار دولار.

تسهيلات ضعيفة

ونوه بأن تسهيلات الحكومة للمطورين ضعيفة بعض الشئ، نقدم الشركة للحكومة ولكن نطالبهم بالمزيد، بجانب السماح ببيع الوحدات بالدولار داخل وخارج مصر.

وتعتبر «أورا العقارية» من أبرز شركات التطوير العقارى فى مصر، وهى تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولديها 4 مشروعات رئيسية باستثمارات تفوق 80 مليار جنيه، منها «زد ويست» الشيخ زايد على مساحة 420 فدانًا، و«زد إيست» القاهرة الجديدة على 360 فدانًا، وأيضًا «سيلفر ساند الساحل الشمالى» على 486 فدانًا، و«زايد الجديدة» على 316 فدانا لترتفع محفظة أراضى أورا إلى 1582 فدانًا.

كما اشترت قطعة أرض مساحتها 316 فدانا بمدينة زايد الجديدة، وتخطط لإقامة مشروع عمرانى متكامل، يضم فيلات كاملة التشطيب باستثمارات 24 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار نهج الشركة فى تسليم الوحدات كاملة التشطيب فى كل مشروعاتها.

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر.

مشروعات سابقة

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصري في عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ.

تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا) بالإضافة الى مشروع سيلفر ساندز (SilverSands) بالساحل الشمالي.