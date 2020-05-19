نجيب ساويرس يتحدث عن إصابة أخيه بكورونا وتعافيه خلال 3 أيام

كشف الملياردير المصري نجيب ساويرس عن إصابة أحد إخوته بفيروس كورونا خلال رحلة سفر علاجية، مؤكدا أن أخيه تماثل للشفاء خلال 3 أيام فقط.

وقال ساويرس الذي يعد من أشهر الداعين إلى استئناف العمل في مصر رغم تفشي كورونا، خلال حوار مع تلفزيون “روسيا اليوم”، إن أخيه نقل العدوى إلى ابنه.

وأوضح: “أخويا كان رايح لسويسرا علشان يعمل عملية.. وهناك كشفوا عليه لقوا عنده كورونا”.

وتابع: “بعد موافقته جربوا عليه دواءً جديداً وجاب معاه نتيجة .. خف (شُفي) بعد 3 أيام”.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن متوسط الزمن اللازم للشفاء من كورونا هو أسبوعان، لكن بعض الحالات الخفيفة قد تفارقها الأعراض كالحمى والسعال خلال أقل من أسبوع.

وقال نجيب ساويرس أن ابن أخيه أيضا تعافى من إصابته.

ولم يوضح الملياردير الفترة التي أصيب فيها أخيه، وما إذا كان قد واجه أعراضا قبيل اكتشاف المرض.

ولنجيب أخين هما نصيف وسميح ساويرس.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إصابة سميح تحديدا بالمرض، لكن رجل الأعمال نفى ذلك قطعيا.

وقال سميح في لقاء خلال أبريل الماضي مع تلفزيون “العربية: “مكنش عندي كورونا… أصبت بالتهاب رئوي وخفت يقلب بغم بس الحمد لله أنا زي البومب”.