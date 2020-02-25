نجيب ساويرس ناعيا مبارك : إنجازاته وإيجابياته أكثر من أخطاؤه .. الله يرحمه

قال نجيب ساويرس : " حزنت على ما تم معه من تعامل مهما أخطأ ".

نعى المليادير المصري، نجيب ساويرس، الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي وافته المنية الثلاثاء، مؤكدا أن إنجازاته وإيجابياته أكثر من أخطاؤه.

وفي تغريدة عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”، قال نجيب ساويرس : “حبيته على المستوى الإنساني و حزنت على ما تم معه من تعامل مهما أخطأ، تظل إنجازاته و إيجابياته أكثر من أخطاؤه، الله يرحمه و يحسن إليه”.

وجاءت التغريدة تعليقا على مشاركة من نجيب ساويرس لتغريدة للأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي تنعي مبارك أيضا.

وقال عمرو موسى في بيان عبر صفحته فيسبوك: “رحم الله حسني مبارك، بدأ حكمه بمجتمع متوتر واقتصاد متراجع وأنتهي بمجتمع يرنو نحو الاستقرار ويطالب بالإصلاح، وباقتصاد ذي فرص تقدم واضحة، كان حكمه فرديا ولكنه كان رئيساً وطنياً وشريكاً موثوقاً في قيادة العالم العربي”

وقررت الرئاسة الحداد على مبارك لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأربعاء، ونعت القوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، والكنيسة المصرية والأزهر ومفتى الجمهورية وأحزاب عديدة.

وفي وقت سابق الثلاء، نعت العديد من الدول العربية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، الذي توفي عن عمر يناهر 91 عاما.

ومن هذه الدول، السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين.