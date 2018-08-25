نجيب ساويرس مدافعًا عن الصعايدة: ما ينامش قبل مايخلص حقه

أحمد صبرىدخل المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير فى نقاش حاد على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حول أخلاق الصعايدة، قائلًا: "الصعيدى الحقيقى مينامش قبل ما يكون خلص حقه".ورد أحد متابعي ساويرس على كلامه عن الصعيدى الحقيقى، قائلًا: "صعيدي إيه ؟! ده كلام قديم قوي ! جينات مثلاً وإلا

أحمد صبرى

دخل المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير فى نقاش حاد على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، حول أخلاق الصعايدة، قائلًا: “الصعيدى الحقيقى مينامش قبل ما يكون خلص حقه”.

ورد أحد متابعي ساويرس على كلامه عن الصعيدى الحقيقى، قائلًا: “صعيدي إيه ؟! ده كلام قديم قوي ! جينات مثلاً وإلا جغرافيا ؟ أعرف صعايدة كتير واخدين على قفاهم عادي وصعايدة حرامية ومنافقين، بلاش ربط السلوك بالجغرافيا لأن ده أسلوب المجتمع الريفي وإنت مفروض لا ترسخ التقاليد دي”.

بدوره رفض ساويرس، تلك الفكرة ورد فى تغريدة له: “أنا مش معاك فى الكلام ده.. الصعيدى بيسخن بسرعة وميسكتش على حقه أبدًا وناشف ودوغرى ولا يليين.. معرفش السبب إيه.. لكن دى تجاربى واللى بتعرفهم دول مش صعايدة.. دور على الأصل”.