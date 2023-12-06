نجيب ساويرس: مبيعات أورا العقارية 55 مليار جنيه العام الحالي

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن الشركة حققت مبيعات في العام الجاري وصلت إلى 55 مليار جنيه.

وأكد أن الشركة تحرص بشكل كبير على الجودة في تنفيذ وحداتها، وهو ما أثر على الأرباح، ولم تحقق الشركة أي مكاسب في المرحلة الأولى.

أزمات القطاع

وأضاف نجيب ساويرس خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد، اليوم، أن الشركة لم تضع أي اعتبارات لقرب أشخاص عند تسعير كل وحدة، قائلا: “لم نجامل أحدا في السعر، وتكون النصيحة بمكان اختيار الوحدة فقط”.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن خطوة عدم استقرار العملة هي زيادة أسعار كل الخامات مع ثبات سعر البيع، والحل الوحيد لمعالجة هذا الأمر يكمن في سرعة البناء.

وأوضح أن الشركة تستغل كل السيولة المالية المتاحة في شراء أكبر كمية من مواد البناء.

وشدد على أن التضخم وأسعار المواد الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة أمور تعمل على تآكل الأرباح.

المشروعات القائمة

وتعتبر «أورا العقارية» من أبرز شركات التطوير العقارى في مصر، وهي تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولديها 4 مشروعات رئيسية باستثمارات تفوق 80 مليار جنيه، منها «زد ويست» الشيخ زايد على مساحة 420 فدانًا، و«زد إيست» القاهرة الجديدة على 360 فدانًا، وأيضًا «سيلفر ساند الساحل الشمالى» 486 فدانًا، و«زايد الجديدة» 316 فدانا لترتفع محفظة أراضي أورا إلى 1582 فدانًا.

كما اشترت قطعة أرض مساحتها 316 فدانا بمدينة زايد الجديدة، وتخطط لإقامة مشروع عمرانى متكامل، يضم فيلات كاملة التشطيب باستثمارات 24 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار نهج الشركة في تسليم الوحدات كاملة التشطيب فى كل مشروعاتها.

سجل المشروعات

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات، وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر.

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصرية عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءًا من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ.

وتقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا) بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندز (SilverSands) بالساحل الشمالي.