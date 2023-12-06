نجيب ساويرس: لم نستثمر في مشروع منجم الذهب في باكستان حتى الآن

كشف ، الملياردير ورجل الأعمال المصري، عن عدم اتخاذ أية خطوات جادة فيما يتعلق بمشروع منجم الذهب في باكستان حتى الآن.

استثمارات ساويرس في مناجم الذهب

وأوضح ساويرس على هامش مؤتمر لإطلاق ملتقى «شغلني» أول مركز توظيف تابع لها في سوهاج، أن استثماراته في قطاع التعدين تركز على استخراج الذهب من المناجم، مشيرا إلى أنه يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم.

وأضاف ساويرس أن استثمارات استكشاف الذهب قليلة، حيث تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دولار، ونصح المواطنين بالاستثمار في الذهب، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والحروب التي يشهدها العالم والمنطقة.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن مشروع الذهب والنحاس في منطقة “ريكو ديك” في بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران.

ويقدر قيمة المشروع بحوالي 7 مليارات دولار ويتم تنفيذه في إطار شراكة بين شركة “باريك جولد” الكندية وحكومة باكستان.

ويُتوقع أن يكون المنجم قادرًا على إنتاج 200 ألف طن من النحاس و250 ألف أوقية من الذهب سنويًا لمدة تزيد عن نصف قرن. يُعتبر هذا المشروع فرصة كبيرة لاستغلال رواسب المعادن الثمينة غير المستغلة في تلك المنطقة.

ويتفق الخبراء والمحللون أن الذهب هو أحد أفضل الأصول الاستثمارية في أوقات الأزمات. حيث يتميز الذهب بخصائص تميزه عن غيره من الأصول الاستثماريةومنها؛ ندرته، قابليته للتداول.