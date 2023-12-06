نجيب ساويرس: حجم استثمارات المجموعة في مصر تتخطى المليار دولار

قال ، الملياردير ورجل الأعمال المصري، إن استثماراته في مصر بعيدًا عن العائلة تتخطي المليار دولار في الوقت الحالي، ويعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لا سيما التعدين والعقارات.

ملتقى «شغلني»

وأوضح ساويرس على هامش مؤتمر لإطلاق ملتقى «شغلني» أول مركز توظيف تابع لها في سوهاج، لتقديم خدماتها بالصعيد، أن استثماراته في قطاع التعدين تركز على استخراج الذهب من المناجم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة في مصر.

وأعلن ساويرس عن اعتزامه بدء مشروعات عقارية جديدة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، وأن الإعلان عن التفاصيل كاملة سيكون خلال العام المقبل.

وأكد رجل الأعمال أن عائلة ساويرس هي أكبر مشغل وأكبر دافع للضرائب في مصر، وتوفر شركاتها أكثر من 100 ألف وظيفة.