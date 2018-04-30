نجيب ساويرس : برافو على السوريين نجاحهم فى شغلهم

ثمن نجيب ساويرس، رجل الأعمال والشريك فى شركة أوراسكوم نجاح السوريين العاملين فى مصر، مطالبا بضرورة تفهم ظروفهم المعيشية التى جاءوا من أجلها لمصر.

وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى رده على تغريده تتهم السوريين، باستهلاك دعم الدولة والاستيلاء على الفراخ الرخيصة : ميصحش تسطيح الأمور كده .. دول ضيوف عندنا و ربنا ما يحط حد فى الظروف اللى شعب سوريا مر فيها .

وأوضح : برافو عليهم نجاحهم فى شغلهم و احنا لازم نتفهم ظروفهم و كل واحد حر يشترى أى سلعة رخيصة .

ولقيت تغريدة ساويرس استحسانا كبيرا من المغردين واعتبروه “جدعنة وشهامة” من مصرى أصيل .