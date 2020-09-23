نجيب ساويرس : القطاع العقارى بعيد عن الفقاعة والبقاء للأفضل وأطمح للصدارة

كشف المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى لمجموعة أورا العالمية المالكة لشركة أورا للتطوير العقارى عن كافة تطورات المشروعات العقارية التابعة للشركة فى السوق المصرية، كما أعلن عن طموحه فى احتلال الشركة لصدارة السوق العقارية، مستبعداً أن تواجه السوق أى مشاكل خاصة بالفقاعة العقارية وإنما ستكون هناك تحديات متعلقة بإعادة البيع مرة أخرى.

لجوء المالك لإعادة البيع التحدى الأبرز حالياً فى ظل طرق السداد لفترات طويلة

وعقدت أورا مؤتمراً صحفياً أمس للحديث عن تطورات مشروع زد بالقاهرة الجديدة والخاصة بالأنشطة والمنشآت الرياضية القادمة، بجانب استعراض النجاحات المحققة فى مشروع زد الشيخ زايد.

وحضر المؤتمر كل من المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لأورا العالمية، ووفاء لطيف نائب رئيس مجلس إدارة أورا العالمية بجانب أنسى ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى، وهيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا مصر للتطوير العقارى.

وقال ساويرس إن الشركة تركز على استراتيجية عدم التقليد والتوجه لإتباع أسلوب متميز عن باقى المنافسين، وهو ما دفع الشركة للتركيز على توافر المساحات الخضراء فى مشروعيها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، من حيث توافر حدائق بمساحات كبيرة بجوار كل عمارة سكنية.

إنشاء نادى متكامل بالتجمع وفتح العضويات فى شهر أبريل المقبل

وأكد ساويرس على أهمية الاستثمار الرياضى للشركة ليس باعتباره مكملاً للنشاط العقارى، ولكن كوحدة استثمارية منفصلة بهدف اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية فى مصر، وسيتم إنشاء نادى رياضى متكامل فى مشروع القاهرة الجديدة ومن المخطط بدء الانشاءات خلال عام 2021 كما ستتاح العضويات لبقية الأفراد من خارج المشروع فى شهر أبريل المقبل.

ولفت إلى ان تكلفة انشاءات المرحلة الاولى من مشروع «زد ويست» بالتجمع الخامس ستبلغ 5 مليارات جنيه، وتم التعاقد مع شركات أوراسكوم للانشاءات لتولى أعمال المقاولات والتنفيذ فى منطقة الأبراج.

وأكد أن المرحلة الأولى من مشروع «زد إيست» تم بيعها بالكامل، رافضاً الكشف عن قيمة المبيعات المسجلة، فيما سيتم خلال مؤتمر سيتى سكيب المقبل الكشف عن طرح المرحلة الثانية، كما تم التقدم مؤخراً للحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء برجين بداخل المشروع.

وقال إن الشركة تتعامل مع أكبر مكتب انجليزى فى مجال التصميم المعمارى بشكل أدى لتطبيق أفضل المعايير فى تصميم المشروعات السكنية واستخدام الأدوات الصديقة للبيئة.

ويقع مشروع «زد» فى القاهرة الجديدة، على مساحة 360 فداناً بامتداد شارع التسعين، وتخطط الشركة لانشاء كومباوند متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتى تمثل 176 فداناً من المساحة الكلية لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة.

ولفتت أورا فى بيان صحفى أن شركة WATG للاستشارات تولت مهام تصميم وتنفيذ المشروع، والذى سيضم مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية، ذلك بالإضافة إلى المجمع الإدارى والعيادات الطبية والنادى الرياضى القائم على مساحة 45 فداناً.

وتوقعت أورا أن يحقق المشروع مبيعات ضخمه فى المرحلة الأولى تجاوز 1.7 مليار جنيه، مستندة لخطط السداد المرنة التى صممتها «أورا ديفلوبرز».

وفى إطار مشروع «زد» فى الشيخ زايد القائم على مساحة 165 فداناً، أكدت أورا أنها وقعت شراكة مع شركتى ريدكون للتعمير وشركة رواد الهندسة الحديثة، ذلك بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Mace البريطانية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع.

وعاد ساويرس ليشير إلى أن الشركة كانت ترى فى البداية أن السوق العقارية مشبعة ومزدحمة باللاعبين، وعندما قررت اختراق القطاع، تعاقدت مع أحد المستشارين الأجانب لدراسة السوق، وكانت النتيجة أن كل المعروض العقارى لا يغطى أكثر من %10 من حجم الطلب، وهو ما شجع أورا لاختراق النشاط.

وتابع أن صعوبات العمل فى القطاع تتمثل فى منح فترات سداد طويلة تقارب 8 سنوات وسداد %5 مقدم فقط وهو أمر غير موجود بالأسواق الخارجية وإن كان يساعد على البيع محلياً، فى حين أن الشركة تركز على تنفيذ المشروعات خلال فترات قصيرة وتسليمها للعملاء. نجيب ساويرس خلال المؤتمر الصحفى

%20 العائد الحالى للاستثمار بالعقارات وإلغاء شهادات الـ%15 أعادت الأمور لنصابها

وأوضح أن العائد الاستثمارى للقطاع العقارى حاليا لا يتعدى %20 وهى نسبة جيدة وتتناسب مع أسعار الفائدة بالبنوك، مشيداً بقرار الغاء شهادات الاستثمار ذات العائد %15 والتى بدورها ستعيد الأمور لنصابها الصحيح من حيث معدل عائد قرب %10.

ولفت إلى أن اعادة بيع الوحدات السكنية قد تكون التحدى الأبرز لاحقاً ناصحاً بعدم شراء وحدات سكنية إلا لحالة سكن العائلة، مستبعدأً تعرض القطاع لأية فقاعات عقارية أو سعرية، فالبقاء للأفضل الذى يقدم مشروعاً بتصميم جيد وفريد بجانب امتلاك أرض فى موقع متميز.

ورأى أن القطاع العقارى كفيل بتحريك %90 من قوى العمل بالسوق المحلية، وهو ما يظهر فى تشغيل العمالة بجانب شركات الأسمنت والحديد.

بدء إنشاءات «الساحل الشمالى» الصيف المقبل.. ودخلنا المنطقة متأخرين

وفى رده على سؤال لـ«المال» قال نجيب ساويرس إن الشركة حصلت على موافقات مبدئية للحصول على قطعة أرض فى منطقة الساحل الشمالى بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التفاوض حالياً لزيادة المساحة من خلال الحصول على توسعات إضافية.

وشدد على أن الشركة تنوى بدء إنشاءات المشروع الساحلى خلال الصيف المقبل، موضحاً أن الشركة دخلت بشكل متأخر لمنطقة الساحل الشمالى وهو ما يدفعها لتنفيذ المشروع خلال فترة 15 شهر تقريباً للحاق بالمنافسة.

وحضر المؤتمر أيضاَ مجموعة من رواد الوسط الرياضى منهم النائب أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة زد للاستثمار الرياضى، ومحمد فاخر عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى وأعضاء المجلس الفنى للشركة سيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو وعماد متعب، ومحمد زيدان، وإيهاب لهيطه مدير فطاع الرياضة فى شركة زد للإستثمار الرياضى، وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين والبراعم، وهشام حنفى نائب رئيس قطاع الناشئين والبراعم.