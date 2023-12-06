نجيب ساويرس : أورا العقارية تقتنص قطعتي أرض بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن الشركة اقتنصت 175 فدانا في مدينة القاهرة الجديدة و 218 فدانا في الساحل الشمالي.

وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد، اليوم، أن الشركة تعتزم بدء تنفيذ المشروعين خلال 2024.

وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن الشركة تخطط لتنفيذ 3 فنادق، منها اثنين بمنطقة الساحل الشمالي وآخر بجوار الأهرامات.

وتعتبر «أورا العقارية» من أبرز شركات التطوير العقارى فى مصر، وهى تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ولديها 4 مشروعات رئيسية باستثمارات تفوق 80 مليار جنيه، منها «زد ويست» الشيخ زايد على مساحة 420 فدانًا، و«زد إيست» القاهرة الجديدة على 360 فدانًا، وأيضًا «سيلفر ساند الساحل الشمالى» على 486 فدانًا، و«زايد الجديدة» على 316 فدانا لترتفع محفظة أراضى أورا إلى 1582 فدانًا.

كما اشترت قطعة أرض مساحتها 316 فدانا بمدينة زايد الجديدة، وتخطط لإقامة مشروع عمرانى متكامل، يضم فيلات كاملة التشطيب باستثمارات 24 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار نهج الشركة فى تسليم الوحدات كاملة التشطيب فى كل مشروعاتها.

تمتلك مجموعة أورا ديفلوبرز سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات وذلك في العديد من الأسواق مثل اليونان وقبرص، وغرينادا، وباكستان، ومصر.

تجارب مميزة

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصرية في عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بداية من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ.

تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا) بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندز (SilverSands) بالساحل الشمالي.