نجوم ينظمون حفلات غنائية في المحافظات.. ونقاد: هدفها دعائي وتقديمها مغامرة

عاد النجوم مؤخرا إلى إقامة الحفلات الغنائية بمختلف المحافظات بعد سنوات من الغياب، حيث يحيي النجم إيهاب توفيق لأول مرة حفلا غنائيا بمحافظة طنطا 11 يوليو الجاري، بعد أن كان معتادا على تقديم حفلات غنائية في القاهرة والإسكندرية.

كذلك شارك إيهاب توفيق مع النجمين محمد فؤاد وهشام عباس في إحياء حفل غنائي كبير بمحافظة أسيوط الجمعة الماضية 1 يوليو بمناسبة افتتاح إحدى النوادي بالمحافظة، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وتصدر التريند وقت الحفل، وقدم الثلاثي أغنية “يأحلى اسم في الوجود” معا على المسرح وسط تفاعل الجمهور الكبير.

أيضا يحيي النجم حمادة هلال حفلا غنائيا 15 يوليو الجاري بمحافظة المنيا، ويقدم فيه أغنيته الجديدة “روح الروح” التي قام بطرحها مؤخرا وحققت مشاهدة جيدة.

محمد منصور: شيء مميز أن تعود الحفلات الغنائية إلى المحافظات

قال منظم الحفلات وليد منصور إن الحفلات الغنائية بمحافظات مصر بالفعل تعود بقوة حاليا، لاسيما حينما يكون هناك افتتاح مشروع استثماري وعقاري جديد في هذه المحافظة، مثلما حدث في محافظة أسيوط في افتتاح فروع إحدى النوادي الرياضية تم عمل حفل كبير الهدف منه تحقيق صدى وانتشار كبير لجذب الجمهور للاشتراك في عضوية النادي، لذلك تم جلب 3 نجوم كبار مثل إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وهشام عباس لإحياء الحفل.

وأضاف لـ”المال” أن حفلات بورتو المنيا تكون متزامنة لتحقيق انتشار واسع في هذه المحافظة أيضا لمشروع بورتو السياحي والعقاري، مثلما كانت تقام حفلات في بورتو مطروح وبورتو بورسعيد منذ فترة طويلة.

وأكد منصور أنه شيء مميز أن تعود الحفلات الغنائية بمختلف المحافظات بالجمهورية، ولا تكون مقتصرة فقط على القاهرة والإسكندرية، لكن لايمكن أن تقام حفلات غنائية جماهيرية بمحافظة معينة دون أن يكون هناك حاجة دعائية لمشروع استثماري أو سياحي معين بالمحافظة المعنية، لأن ذلك يكون مغامرة لمنظم الحفل.

زوم: منظمو هذه الحفلات يسعون لتقديمها في أفضل صورة ممكنة

وأعرب الموسيقار زوم أن هذه الحفلات شيء جيد للغاية أن تقام في مختلف المحافظات بمصر مثل أسيوط والمنيا الأيام القادمة لكثير من نجوم الغناء الكبار مثل إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وغيرهم.

ولفت إلى أن منظمي هذه الحفلات يسعون لتقديمها في أفضل صورة ممكنة، وأن تكون بإمكانيات متطورة من حيث عناصر المسرح والإضاءة والديكور وكذلك التعاقد مع نجوم الصف الأول في الغناء السالف ذكرهم.

وأشار زوم إلى أن الجمهور بالمحافظات سيكون لديه فرصة كبيرة لحضور هذه الحفلات الكبيرة والاستمتاع بها، بعد ان كانت كل الحفلات الموسيقية الكبيرة تقام في محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط، ويصعب ذلك على جمهور المحافظات حضورها بالتأكيد وذلك يعتبر مكسبا مهما للغاية من إقامة وتنظيم هذه الحفلات بمختلف محافظات الجمهورية حاليا .

حمادة نبيل: حفلات المحافظات لم تعد تجذب معظم منظمي الحفلات بمصر

بينما يرى الموسيقار حمادة نبيل أنه لم يعد هناك حفلات جماهيرية بالمحافظات مثل ليالي التلفزيون في الماضي، باستثناء الحفلات التي قام من خلال وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

ويشير إلى أنه تقام بعض الحفلات التجارية الدعائية مثلا في محافظة أسيوط بمناسبة افتتاح أحد النوادي التي قدمها الثلاثي فؤاد وإيهاب وهشام عباس مؤخرا.

وأردف قائلا إن حفلات المحافظات لم تعد تجذب معظم منظمي الحفلات بمصر مثل اهتمامهم بالقاهرة والإسكندرية، لاسيما في موسم الصيف التي تتركز فيه حفلات الساحل الشمالي والعلمين وغيرها.