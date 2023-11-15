نجوم يقدمون الإثارة في مسلسلات 2024.. نقاد: يوسف الشريف أهم نجومها والجمهور ينتظره

يسعى بعض النجوم في الموسم الدرامي المقبل لتقديم مسلسلات تتميز بطابع الاثارة والتشويق والأكشن لتحقيق أكبر نسبة جذب جماهيري بها ، ومن هؤلاء النجوم يوسف الشريف الذي غاب عن الشاشة الصغيرة لمدة عامين ويعود في موسم 2024 بمسلسل ” الراكون” تأليف زوجته انجي علاء ، وهو من النجوم الذين ينتظرهم الجمهور دائما لتميز أفكار مسلسلاته السنين الماضية .

كما يقدم النجمان أمير كرارة ومحمد أمام مسلسلات تحمل طابع الأكشن والاثارة أيضا ، وهي حرب طراودة لأمير كرارة وكوبرا لمحمد أمام اخراج أحمد شفيق .

أحمد النجار: يوسف الشريف لديه حاسة استشرافية بالأحداث المستقبلية في أعماله

قال الناقد الفني أحمد النجار أن يوسف الشريف لديه توليفة وخلطة فنية يعمل بها منذ سنوات مع زوجته المؤلفة انجي علاء ، وفي فترة معينة كان يتعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف في مسلسلاته التليفزيونية ، لافتا الى أن يوسف الشريف لديه حاسة استشرافية بما بالأحداث التي ستقع في المستقبل ويقوم بتقديم أعمال فنية عنها تلقى قبولا وجماهيرية كبيرة .

أوضح في حديثه ل” المال” ، أن أعماله الدرامية تخاطب دائما الشباب المطلع على وسائل التكنولوجيا الحديثة ، فأعماله دائما أفكارها ليست وقتية وهذا سر نجاحه وميزة كبيرة له ، برغم اللغط الذي حدث عنه السنين الأخيرة بشأن رفضه تأدية مشاهد معينة وتبنيه مصطلح السينما والدراما النظيفة والذي تعرض بسببه لانتقاد وهجوم شديدين من الكثيرين بالوسط الفني .

ولفت النجار الى أن أمير كرارة يحتاج لتقديم موضوعا جيدا يجذب الجمهور به مثلما قدم في مسلسله ” كلبش” ، لاسيما أن مسلسلاته الأخيرة لم تحظى بمشاهدة كبيرة .

أحمد سعد الدين: محمد امام يحتاج لبذل مجهود أكبر حتى يستطيع الخروج من عباءة والده

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن : يوسف الشريف يتميز بشكل ولون درامي مختلف عن أمير كرارة ومحمد امام ، وله جمهور كبير يحبه كشخص وفنان لأنه يقدم له أعمالا درامية تحترم عقله ، حتى حينما قدم مسلسل خيال علمي ” لم يحب الجمهور العمل لكنه احترم ماقدمه ، فيوسف الشريف مثل النجم أحمد حلمي في الماضي كان يقدم أفلاما سينمائية مميزة تحترم عقل المشاهد برغم كونها كوميدية لكن أحبها الجميع .

نوه أيضا أن أمير كرارة ومحمد امام يقدمان مسلسلات متشابهة دائما ، فأمير حتى قبل تقديمه مسلسله الناجح ” كلبش” كانت أعماله الفنية متشابهة لحد كبير سواء مسلسل ” حواري بوخاريست ” أو غيره، لذلك يحتاج لتغيير جلده الفني بتقديم مسلسل يعتمد على الاثارة لكن تكون فكرته جديدة تماما .

وبالنسبة لمحمد امام فهو يضع نفسه في مأزق حقيقي ، لأن الجمهور يربط بينه وبينه والده النجم القدير عادل امام ، خاصة من ناحية الأفيهات التي يقدمها في مسلسلاته وأفلامه السينمائية دائما وأداؤه أيضا في التمثيل ، لذلك يحتاج لبذل مجهود أكبر حتى يستطيع الخروج من عباءة والده الفنان الكبير عادل امام وفق” سعد الدين ” .

ماجدة خير الله: يوسف الشريف سيكون الأكثر توهجا في الموسم الدرامي القادم

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن يوسف الشريف سيكون الأكثر توهجا في الموسم الدرامي القادم بنسب كبيرة ، لأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة والجمهور متشوق لأعماله الفنية الدرامية.

حيث غاب عن الموسم الرمضاني لسنتين 2022 و2023 ، لذلك سيكون الكثير من المشاهدين في انتظار ماسيقدمه في مسلسله القادم ” الراكون ” وفق” خير الله ” ، خاصة أنه ينتقي أعماله الدرامية طيلة السنين الماضية وتكون مميزة حقيقة وجاذبة للأنظار .

وأردفت قائلة أن محمد امام من النجوم الذين يقدمون مسلسلات قوية حينما يتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني دائما ، مثلما قدم بمسلسلات ” هوجان” و” النمر ” وغيرها ، وهو مميز في منطقة الاثارة والأكشن دائما .