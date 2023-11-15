نجوم يقدمون الإثارة في مسلسلات 2024.. نقاد: يوسف الشريف أهم نجومها والجمهور ينتظره

يسعى بعض النجوم في الموسم الدرامي المقبل لتقديم مسلسلات تتميز بطابع الاثارة والتشويق والأكشن لتحقيق أكبر نسبة جذب جماهيري

نجوم يقدمون الإثارة في مسلسلات 2024.. نقاد: يوسف الشريف أهم نجومها والجمهور ينتظره
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:27 ص, الأربعاء, 15 نوفمبر 23

يسعى بعض النجوم في الموسم الدرامي المقبل لتقديم مسلسلات تتميز بطابع الاثارة والتشويق والأكشن لتحقيق أكبر نسبة جذب جماهيري بها ، ومن هؤلاء النجوم يوسف الشريف الذي غاب عن الشاشة الصغيرة لمدة عامين ويعود في موسم 2024 بمسلسل ” الراكون” تأليف زوجته انجي علاء ، وهو من النجوم الذين ينتظرهم الجمهور دائما لتميز أفكار مسلسلاته السنين الماضية .

كما يقدم النجمان أمير كرارة ومحمد أمام مسلسلات تحمل طابع الأكشن والاثارة أيضا ، وهي حرب طراودة لأمير كرارة وكوبرا لمحمد أمام اخراج أحمد شفيق .

أحمد النجار: يوسف الشريف لديه حاسة استشرافية بالأحداث المستقبلية في أعماله

قال الناقد الفني أحمد النجار أن يوسف الشريف لديه توليفة وخلطة فنية يعمل بها منذ سنوات مع زوجته المؤلفة انجي علاء ، وفي فترة معينة كان يتعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف في مسلسلاته التليفزيونية ، لافتا الى أن يوسف الشريف لديه حاسة استشرافية بما بالأحداث التي ستقع في المستقبل ويقوم بتقديم أعمال فنية عنها تلقى قبولا وجماهيرية كبيرة .

أوضح في حديثه ل” المال” ، أن أعماله الدرامية تخاطب دائما الشباب المطلع على وسائل التكنولوجيا الحديثة ، فأعماله دائما أفكارها ليست وقتية وهذا سر نجاحه وميزة كبيرة له ، برغم اللغط الذي حدث عنه السنين الأخيرة بشأن رفضه تأدية مشاهد معينة وتبنيه مصطلح السينما والدراما النظيفة والذي تعرض بسببه لانتقاد وهجوم شديدين من الكثيرين بالوسط الفني .

ولفت النجار الى أن أمير كرارة يحتاج لتقديم موضوعا جيدا يجذب الجمهور به مثلما قدم في مسلسله ” كلبش” ، لاسيما أن مسلسلاته الأخيرة لم تحظى بمشاهدة كبيرة .

أحمد سعد الدين: محمد امام يحتاج لبذل مجهود أكبر حتى يستطيع الخروج من عباءة والده

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن : يوسف الشريف يتميز بشكل ولون درامي مختلف عن أمير كرارة ومحمد امام ، وله جمهور كبير يحبه كشخص وفنان لأنه يقدم له أعمالا درامية تحترم عقله ، حتى حينما قدم مسلسل خيال علمي ” لم يحب الجمهور العمل لكنه احترم ماقدمه ، فيوسف الشريف مثل النجم أحمد حلمي في الماضي كان يقدم أفلاما سينمائية مميزة تحترم عقل المشاهد برغم كونها كوميدية لكن أحبها الجميع .

نوه أيضا أن أمير كرارة ومحمد امام يقدمان مسلسلات متشابهة دائما ، فأمير حتى قبل تقديمه مسلسله الناجح ” كلبش” كانت أعماله الفنية متشابهة لحد كبير سواء مسلسل ” حواري بوخاريست ” أو غيره، لذلك يحتاج لتغيير جلده الفني بتقديم مسلسل يعتمد على الاثارة لكن تكون فكرته جديدة تماما .

وبالنسبة لمحمد امام فهو يضع نفسه في مأزق حقيقي ، لأن الجمهور يربط بينه وبينه والده النجم القدير عادل امام ، خاصة من ناحية الأفيهات التي يقدمها في مسلسلاته وأفلامه السينمائية دائما وأداؤه أيضا في التمثيل ، لذلك يحتاج لبذل مجهود أكبر حتى يستطيع الخروج من عباءة والده الفنان الكبير عادل امام وفق” سعد الدين ” .

ماجدة خير الله: يوسف الشريف سيكون الأكثر توهجا في الموسم الدرامي القادم

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن يوسف الشريف سيكون الأكثر توهجا في الموسم الدرامي القادم بنسب كبيرة ، لأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة والجمهور متشوق لأعماله الفنية الدرامية.

حيث غاب عن الموسم الرمضاني لسنتين 2022 و2023 ، لذلك سيكون الكثير من المشاهدين في انتظار ماسيقدمه في مسلسله القادم ” الراكون ” وفق” خير الله ” ، خاصة أنه ينتقي أعماله الدرامية طيلة السنين الماضية وتكون مميزة حقيقة وجاذبة للأنظار .

وأردفت قائلة  أن محمد امام من النجوم الذين يقدمون مسلسلات قوية حينما يتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني دائما ، مثلما قدم بمسلسلات ” هوجان” و” النمر ” وغيرها ، وهو مميز في منطقة الاثارة والأكشن دائما .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:27 ص, الأربعاء, 15 نوفمبر 23