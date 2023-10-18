نجوم يغيبون عن دراما 2024 لأول مرة.. وترقب لمنافسات الموسم المقبل

يغيب بعض النجوم عن الدراما التليفزيونية لعام 2024 القادم لأول مرة منذ سنوات ، و الذي ينطلق تصوير معظم أعمال الموسم خلال الفترة القادمة استعدادا لعرضها أوائل العام القادم ، وأبرز هؤلاء النجوم محمد رمضان الذي أعلن عدم تواجده بالموسم الدرامي القادم وتأجيل طرح مسلسل ” جعفر العمدة2″ لعام 2025 .

كما قرر النجم عمرو سعد أيضا عدم التواجد في الموسم الدرامي المقبل ، بعد اعتياده التواجد سنويا مع الجمهور في دراما رمضان ، أيضا يغيب عن الموسم القادم النجم القدير يحى الفخراني والنجمان أحمد عز وأحمد فهمي ، خاصة أن أحمد عز شارك بمسلسل ” الاختيار ” خلال السنين الماضية ب3 أجزاء منه .

وتغيب أيضا النجمة دنيا سميرغانم عن موسم دراما 2024، بعد مشاركتها في موسم 2023 بمسلسل ناجح” جت سليمة” ، والنجمة منى زكي بعد نجاحها بمسلسل تحت الوصاية بموسم 2023 .

نادر عدلي :أحمد عز يركز بصورة أكبر في السينما مقارنة بالدراما التليفزيونية

قال الناقد الفني نادر عدلي أن غياب هؤلاء النجوم عن الموسم القادم دراميا لأول مرة منذ سنوات ، سيعطي فرصة كبيرة ليقدم فنانين آخرين مسلسلات تليفزيونية للجمهور ، حيث أن هؤلاء النجوم تواجدوا خلال السنين الماضية سنويا في الموسم الدرامي الأضخم ومن حق آخرين أن يحلوا محلهم .

وأشار الى أن أحمد عز يركز بصورة أكبر في السينما مقارنة بالدراما التليفزيونية ، وغيابه مع بعض النجوم لن يؤثر سلبا أبدا على الموسم .

وأوضح أن موسم دراما رمضان يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة سنويا ، والجمهور يحرص على متابعة كثير من المسلسلات لمختلف النجوم وليس نجم أو اثنين فقط وفق” عدلي ” .

فايزة هنداوي : الموسم القادم لن يتأثر بدرجة كبيرة بغياب بعض النجوم رغم أهميتهم

وأوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن الجمهور لم يعد مرتبطا بدرجة كبيرة بأسماء النجوم مثل السنين الماضية ، الأهم أهمية الموضوع المقدم من النجوم وأحيانا نجد نجمة معينة موهوبة لكن لاتقدم مسلسلا جيدا ولا يحقق جماهيرية كبيرة وذلك ماحدث مع النجمة منة شلبي في مسلسلها هذا العام ” تغيير جو” .

ولفتت إلى أن الموسم القادم لن يتأثر بدرجة كبيرة بغياب بعض النجوم رغم أهميتهم ونجوميتهم الكبيرة ، حيث أنه يمكن أن يقدم نجم منهم مسلسلا تليفزيونيا غير جيد من ناحية الجودة الفنية فلن يهتم به المشاهد.

أكدت هنداوي أنه يمكن أن يتأثر الموسم الدرامي بعناصر فنية أخرى ، أهمها السيناريو والإخراج وكل عناصر المسلسل ككل.

خيرية البشلاوي : يجب أن يكون هناك بدائل دائما في الإنتاج الدرامي والسوق

من ناحيتها أكدت الناقدة خيرية البشلاوي أن صناعة الدراما التليفزيونية من الصعب أن تتوقف على نجوم معينين ، لاسيما أن صناعة الدراما من المفترض أن تقوم بخلق نجوم وأن يكون هناك إنتاجا جيدا لهم حتى يحقق الموسم نتائج متوقعة منه .

وستطردت قائلة إنه يجب أن يكون هناك بدائل دائما في الانتاج الدرامي والسوق ، لاسيما أن هذه البدائل في الموسم الدرامي أمرا حتميا لامفر منه بعد اعتذار نجوم مختلفين كبار عن التواجد في الموسم الرمضاني القادم .

كما أن الدراما المصرية تحظى بمتابعة كبيرة في شهر رمضان تحديدا ، باعتبار أن معظم النجوم الكبار يتواجدون في ذلك الوقت تحديدا بصورة مكثفة ، لذلك نتمنى ألا يؤثر غياب نجوم كبار عن هذا الموسم مثل أحمد عز وعمرو سعد ومحمد رمضان وغيرهم على الموسم القادم وفق” البشلاوي “.