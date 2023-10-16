نجوم يغردون بشكل جديد في دراما 2024.. بحث عن مرحلة فنية جديدة

قرر بعض النجوم خوض الموسم الدرامي القادم لعام 2024 لأول مرة ، بدون توأمهم الفني والدرامي الذين عملوا معه خلال السنوات الماضية ، فتقدم النجمة نيلي كريم لأول مرة مسلسلها القادم ” فراولة” بالموسم المقبل بدون العمل مع العدل جروب توأمها الفني منذ سنوات في الدراما التليفزيونية .

كما تقدم النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسلها القادم لأول مرة كبطلة منفردة دون وجود زوجها النجم أحمد العوضي، الذي اعتادا تقديم مسلسلات تليفزيونية معا السنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا ، ويقدم النجم عمرو يوسف لأول مرة مسلسله القادم مع شركة الانتاج ميديا هب _ سعدي جوهر ” شغل فنادق ” وتشاركه بطولته النجمة روبي لأول مرة أيضا .

محمود قاسم :الأفضل للفنان أن يكون متجدد دائما ويعمل مع شركات ‘نتاجية مختلفة

بدوره، قال الناقد الفني محمود قاسم إن كون نيلي كريم وياسمين عبد العزيز ممثلات محترفات وعمرهم الفني في التمثيل يتجاوز 25 عاما حتى الآن ، لذلك يستطعن العمل مع أي مؤلف أو مخرج أو شركات إنتاج جديدة أو نجوم مختلفين أيضا .

وأشار إلى أنه الأفضل للفنان أن يكون متجدد دائما ويعمل مع شركات انتاجية مختلفة وكذلك نجوما جدد ، ولايوجد قلق كبير عليهم بتقديمهم مسلسلات الموسم الدرامي القادم بشكل جديد بمفردهم .

وتابع قائلا أن نيلي كريم وياسمين عبد العزيز من الجيل القديم الذي ظهر بعد جيل يسرا والهام شاهين وليلى علوي ، وخبرتهم الفنية أصبحت كبيرة.

رامي المتولي : يرون أنهن في مرحلة معينة يجب أن يحدث هذا التغيير

ويرى الناقد الفني رامي المتولي أنه في كل وقت يجب أن يحدث تغيير للنجوم سواء لياسمين عبد العزيز ونيلي كريم في مشروعهم الفني .

ولفت إلى أنهم يرون أنهن في مرحلة معينة يجب أن يحدث هذا التغيير في الموسم الدرامي القادم لمصلحة الطرفين ، لافتا الى أن الجمهور لن يحكم على مسلسلاتهم القادمة بشئ معين سواء ايجابا أو سلبا الا بتقييم الموضوع المقدم ومسلسلاتهم التليفزيونية .

وشدد المتولي على أنهن يعتبرن من نجمات رمضان المهمين سنويا ، وحتى لو قررن العمل الموسم القادم بدون توأمهن الفني والدرامي سواء كشركة انتاج منذ سنوات مثل نيلي كريم أو نجم معين مثل أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز ، بعد تقديمهما معا 3 مسلسلات سابقة ” لاخر نفس” و” اللي مالوش كبير” و” ضرب نار ” بموسم رمضان 2023 ، فخبرتهن الفنية الكبيرة لسنوات وخاصة بالدراما التليفزيونية ستساعدهن في تقديم أعمال فنية درامية جيدة للجمهور .

نادر عدلي : الجمهور يبحث عن العمل الفني الجيد لأي فنان أو نجم

وعلق الناقد الفني نادر عدلي أن من حق نيلي وياسمين عبد العزيز العمل مع أي شركة إنتاجية أخرى ونجوم آخرين وعدم الاكتفاء وحصر أنفسهن في شكل معين ومع أشخاص معينين طيلة حياتهم الفنية .

وشدد على أن نيلي كريم قدمت أعمال سينمائية كثيرة في مسيرتها الفنية ولم تتعاون فيها مع المنتج جمال العدل والعدل جروب .

أردف قائلا أنه تاريخيا تم احتكار بعض الفنانين لفترة زمنية مثل لبنى عبد العزيز والمنتج رمسيس نجيب لكنه قرر العمل مع فنانين آخرين غيرها ، مؤكدا الجمهور يبحث عن العمل الفني الجيد لأي فنان أو نجم سواء قدمه مع شركة العدل جروب أو غيره ، الأهم هو المستوى الفني للمسلسل التليفزيوني وذلك يتوقف على كاتب السيناريو بدرجة كبيرة وليس الانتاج .