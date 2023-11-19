نجوم يعودون للسينما بأعمال متعددة.. حق مشروع والجودة الفنية الأهم

قرر بعض النجوم العودة لشاشة السينما بعد غيابهم لفترة طويلة عن جمهورها بأكثر من عمل سينمائي متنوع ، وهم النجم محمد امام الذي يعود للسينما الفترة القادمة بفيلمين سينمائيين ” أبو نسب” وسيتم طرحه آواخر عام 2023 وتشاركه بطولته النجمة ياسمين صبري ، وفيلم ” اللعب مع العيال ” ويتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة .

كما يعود النجم آسر ياسين أيضا لشاشة السينما الفترة المقبلة مع اقتراب العام الجديد 2024 بفيلمين سينمائيين مختلفين وهما ” شماريخ” للمخرج عمرو سلامة ويشاركه بطولته أمينة خليل وخالد الصاوي ، وفيلم ” فرقة الموت” مع النجم أحمد عز اخراج أحمد علاء .

ماجدة خير الله :ليس طبيعيا أبدا أن يتواجد الفنان أو النجم كل عام بعمل سينمائي أو تليفزيوني

أوضحت الناقدة ماجدة خير الله في حديثها ل” المال ” ، أن آسر ياسين كان آخر عمل سينمائي قدمه فيلم ” صاحب المقام ” منذ عامين وغيابه عن السينما يرجع لأنه ينتقي مايقدم فنيا للجمهور لأنه نجم مهم في السينما والتلفزيون أيضا .

أكدت خير الله أن المهم حينما يعود الفنان بعمل فني للجمهور ، يجب أن يكون مختارا بعناية تتناسب مع قدر موهبته ونجوميته وشعبيته لدى الجمهور .

أردفت قائلة أنه ليس طبيعيا أبدا أن يتواجد الفنان أو النجم كل عام بعمل سينمائي أو تليفزيوني طالما لايوجد مايرضيه فنيا ويضيف لرصيده لدى الجمهور .

فايزة هنداوي :لايجب أن نحجم الفنانين أن يقدموا أعمالا فنية قليلة سينمائيا

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي فقالت إنه من حق هؤلاء النجوم أن يقدموا أكثر من عمل سينمائي للجمهور طالما تحمل تلك الأفلام السينمائية جودة فنية .

وشددت على أنه لايجب أن نحجم الفنانين أن يقدموا أعمالا فنية قليلة سينمائيا ، لاسيما أن الراحل نور الشريف كان يقدم 6 أفلام سينمائية خلال العام في حياته الفنية .

استطردت قائلة أنه يمكن أن يعود نجما معينا للسينما بعد غياب بأكثر من عمل سينمائي ولايحقق نجاحا مثلما حدث مع النجم محمد رمضان في أفلامه السينمائية الأخيرة ” عالزيرو ” و” هارلي” ، لكن ذلك لايعني أن النجوم جميعا حينما سيعودون بأكثر من فيلم سينمائي دفعة واحدة لن تحقق الاقبال الجماهيري الكبير .

محمد نبيل :توقيتات طرح الأعمال السينمائية حتى في الخارج لايعلمها النجوم

ويرى الناقد الفني محمد نبيل أن هذه الأفلام السينمائية لايمكن أن تطرح في دور العرض بتوقيت زمني واحد ، لافتا الى أن التاجيلات الكثيرة التي حدثت لكثير من الأعمال السينمائية منذ فترة جائحة الكورونا أدت لارتباك في توقيتات طرح كثير من الأفلام السينمائية المؤجلة منذ سنوات .

بالاضافة أن حرب غزة تسببت في تأجيل أفلام سينمائية أيضا الفترة السابقة ، مشيرا أن آسر ياسين ومحمد امام نجوم مطلوبين في السوق بشدة ويعملون كثيرا ، لكن توقيتات طرح أفلامهم الجديدة لايعرفونها وفي النهاية الحكم على العمل الفني بجودته وفق” نبيل” .

وتابع أن توقيتات طرح الأعمال السينمائية حتى في الخارج لايعلمها النجوم ، فالموزع في الخليج ينتقي مواعيد مناسبة لطرح أفلام كثير من النجوم المصريين بدول الخليج .

وشدد على توقيت عرض الفيلم السينمائي مهم جدا للنجم ، هل يتم طرحه في ظل وجود أحداث سياسية صعبة أم يتم طرحه تزامنا مع أجازات دراسية أو يطرح مع أفلام نجوم كبار مثل كريم عبد العزيز الذي يحظى بشعبية كبيرة في السينما ويستحوذ على قدر كبير من الايرادات ، أم يطرح في موسم عيد وعدد الشاشات المطروح فيها .

أكد أيضا أن هذه العوامل لنجاح الأفلام الخاصة بالنجوم المهمين يضاف لها درجة الحظ أحيانا، وذلك ماحدث مع فيلم ” فوي فوي ” لمحمد فراج مؤخرا الذي حقق نجاحا كبيرا في السعودية برغم أنه ليس نجم شباك .