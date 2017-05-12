نجوم مصر وإيطاليا وبلغاريا فى أوبرا عايدة على المسرح الكبير

ولاء البري:

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى العرض الخالد “أوبرا عايدة”بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو الايطالى ديفيد كريشنزى وكورال اكابيلا قيادة وتدريب الدو مانياتو من اخراج الدكتور عبد المنعم كامل والاخراج التنفيذى للدكتور عبد الله سعد وذلك لمدة ثلاثة ايام تبدأ الثامنة مساء الخميس , الجمعة , الاحد 18 , 19 , 21 مايو على المسرح الكبير .

تعد اوبرا عايدة ايقونة للفنون الجادة وحالة فنية شديدة الخصوصية ونموذجا لتفاعل المبدعين الاجانب مع التاريخ والحضارة الفرعونية حيث كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني ووضع موسيقاها مواطنه العالمى جوزيبى فيردى ونسج قصتها عالم الاثار الفرنسى اوجست ماريت تخليداً لانتصار المصريون على الاحباش وتجسيداً للصراع بين الواجب والعاطفة حيث يقع قائد الجيش المصرى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من فرعون مصر الذى اكتشف خطتهما وحكم على القائد راداميس بدفنه حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره الذى سبقته اليه عايدة.

يؤدى الادوار الرئيسية السوبرانو ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية تسيفيتيلينا مالدزانكسا فى دور عايدة ، التينور الايطالى بييرو جولياتشى فى دور راداميس ، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع الايطالى اندريا كارنيفالى فى دور أموناصرو ،

الميتزوسوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي فى دور أمنيرس ، الباص باريتون عبد الوهاب السيد بالتبادل مع اسامة جمال فى دور الملك ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، داليا فاروق في دور كبير الكهنة والتينور تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجي في دور الرسول .