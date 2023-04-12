"نجوم مصرية" يحصد المركز الرابع في مسابقة التميز الصحفي والكتابة في مجال البيئة وتغير المناخ

حصل موقع نجوم مصرية على المركز الرابع في جوائز النسخة الثانية من مسابقة التميز الصحفي والكتابة في مجال البيئية وتغير المناخ باسم الكاتب الصحفي الراحل “محمد عبد المقصود” وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية، وذلك بمقال من كتابة الصحفية “شيرين إحسان” بعنوان “التغيرات المناخية لا تقبل الأعذار”.

ويعد موقع “نجوم مصرية” وجهة رئيسية لمتابعة أخبار الفنانين والفنانات في مصر والعالم العربي، إلا أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمجال البيئة والتغير المناخ ويعتبرها من القضايا الهامة التي يجب التركيز عليها وتوعية الجمهور حولها.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لموقع “نجوم مصرية” الإخباري، وهو يؤكد التزام الموقع بالاهتمام بالمسائل البيئية والتنمية المستدامة، والسعي لتوعية الجمهور وتشجيعه على المساهمة في حماية البيئة

الجدير بالذكر أن موقع نجوم مصرية تم تأسيسه عام ٢٠٠٩ وأسسه مالكه الحالي “عبد الرحمن الليثي”، ويرأس تحريره “هلال عيد” منذ عام ٢٠١٨، ويصدر عن شركة نجوم مصرية لإدارة المحتوى الالكتروني ومقرها الجيزة، والموقع عضو بالفعل في ميثاق التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.

وتتميز هذه المسابقة بأنها تهدف إلى تحفيز المشاركين على كتابة المزيد من المواد الصحفية والمقالات حول القضايا البيئية المهمة في مصر، كما تساعد في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتغير المناخ في مجتمعاتنا.

وتعتبر هذه المسابقة فرصة ممتازة للصحافيين والكتاب في مصر لتسليط الضوء على القضايا البيئية المهمة في البلاد والتي يجب أن تحظى بالاهتمام الإعلامي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتغير المناخ للحفاظ على صحة ورفاهية مجتمعاتنا.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد كرمت العديد من الفائزين بجائزة التميز الصحفي والكتابة في مجال البيئة وتغير المناخ في فعاليات النسخة النسخة الثانية من المسابقة، حيث أقيمت فعاليات النسخة الأولى منها في المركز الثقافي التعليمي البيئي “بيت القاهرة”، وشهدت فعاليات النسخة الأولى حينها حضور أعضاء جمعية كتاب البيئة المنظمين وهم القائمين على تنظيم فعاليات المسابقة بالتعاون مع وزارة البيئة، كما حضر أيضا العديد من القيادات التابعة للوزارة، والكثير من الإعلاميين التابعين لمختلف الجرائد والمواقع الإخبارية الإلكترونية الشهيرة.

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الصحفيين الفائزين في المسابقة، مشيدة بالجهود التي بذلوها للصعود بأعمالهم وأشادت بأدوار جميع الصحفيين المشاركين في المسابقة الفائزين منهم والغير فائزين، وفي كلمتها أعربت أيضا عن سعادتها بتسمية النسخة الثانية من المسابقة على اسم الكاتب الصحفي الراحل “محمد عبد المقصود”، مشيدة أيضا بجهوده الملموسة في المجال البيئي في مصر والوطن العربي عامة، واهتمامه الدائم بتعزيز الوعي البيئي.