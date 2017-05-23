نجوم مسرح مصر أبطال ولاد التيتا على 9090 في رمضان

انضم المسلسل الإذاعى الجديد “ولاد التيتا” إلى خريطة المسلسلات الإذاعية التى ستبث على إذاعة “الرديو 9090” لموسم رمضان المقبل.

والمسلسل بطولة نجوم مسرح مصر، ومحمد عبدالرحمن، ودينا، ويزو، وكريم عفيفي، وذلك فى أول عمل إذاعى يجمعهم.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة صغيرة مكونة من 3 أبناء، يتوفى والدهم ويترك لهم أرثا كبيرا، ولكن يطلب منهم في وصيته حل مشكلات الناس التي يعانون منها في المجتمع، لذلك يقررون عمل برنامج يساعد في حل مشكلات وسلبيات المجتمع المختلفة مثل ازدحام مترو الأنفاق وتجارة الأعضاء والصحة والإهمال في المستشفيات وما إلى ذلك، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ساخر”.

ويجسد محمد عبدالرحمن دور الأخ الأكبر ويدعي “فاهم التيتا”، فيما يقوم كريم عفيفي بدور الأخ الأصغر “عارف التيتا”، أما دينا ويزو فتجسد شخصية الأخت “هارشة التيتا”، المسلسل سيذاع يوميا فى الساعة 5.30 مساء.

يذكر أن 9090 تعاقدات على عرض مسلسلات “لا سحر ولا شعوذة” لمحمد رمضان، و”البخيل هو انا” محمد هنيدى، و”بابي سيتر” بطولة المذيع أحمد أمين.