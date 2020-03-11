نجوم كبار بالمسلسلات الإذاعية في رمضان.. تكلفة أقل ومنافسة لدراما التلفزيون

يشارك كوكبة من الفنانين في مسلسلات إذاعية في شهر رمضان على إذاعات مصرية مختلفة، منهم الفنان كريم عبد العزيز بمسلسل يقدمه لراديو النيل “توأم روحي”، وتشاركه بطولته الفنانة سوسن بدر.

كما تقدم الفنانة حلا شيحة مسلسل بعنوان”نوسة نحلة”، ويشاركها بطولته محمد عبد الرحمن الشهيربـ”توتا”، كما يشارك الفنان أحمد فهمي مع زوجته الفنانة هنا الزاهد في مسلسل إذاعي”عربي إنجليزي”.

وكذلك الفنان أمير كرارة يتواجد في مسلسل إذاعي للمرة الأولى في مشواره الفني في شهر رمضان هذا العام، ويقدم الفنان أحمد فلوكس مسلسلا إذاعيا من إنتاجه لأول مرة، وتشاركه بطولته الفنانة هنا شيحة زوجته السابقة.

فايزة هنداوي : لاتكلف المنتجين ماديا لذلك مستمرة حتى الآن

قالت الناقدة فايزة هنداوي، إن المسلسلات الإذاعية ليست مثل الماضي، فكانت يقدم كثير منها على إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام وإذاعة الإسكندرية أيضا.

ولفتت إلى أن نسبة المسلسلات الإذاعية قلت جدا السنوات الماضية لدرجة لاتذكر، برغم أن الكبار لا يزالون يفضلون سماعها حتى الآن بعد الأفطار في شهر رمضان الكريم.

وأوضحت أن المسلسلات الإذاعية مازالت موجودة لكن بنسبة قليلة، ويحرص على تقديمها أغلب المنتجين لأنها لاتكلفهم ماديا كثيرا مثل الدراما التليفزيونية.

وأشارت إلى أن أغلب النجوم يقومون بتسجيل حلقات المسلسل الإذاعي تباعا في يومين أو ثلاثة، لذلك لا يتحمل المنتج تكلفة باهضة في إنتاجه، وذلك سبب في الاستمرار بشهر رمضان.

أحمد سعد الدين : هناك اتجاه للعودة للمسلسل الإذاعي حاليا

بدوره، قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الأساس في هذا الأمر أن الإذاعة عنصرا جذابا للنجوم منذ الماضي، وكان كبار النجوم يتهافتون على تقديم مسلسلات إذاعية دائما مثل عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي وأحمد زكي ونور الشريف وفاتن حمامة.

وأضاف أن الأزمة تتمثل في أنه خلال العشرة سنوات الماضية تم إهمال الإذاعة نوعا ما؛ لكن هناك اتجاها كبيرا للعودة حاليا مرة أخرى إليها.

وأكد أنها ظاهرة مميزة لأن الإذاعة تقرب الفنان من جمهوره الذي لايستطيع رؤيته ، لاسيما أن هذا الفنان يملك نجومية كبيرة مثل أمير كرارة وكريم عبد العزيز، ويكون العمل ناجحا وتكون هناك فرصة كبيرة لسماع هذا النجم أثناء قيادة السيارة مثلا لمدة 10 دقائق في مسلسل إذاعي في شهر رمضان الكريم.

محمود قاسم : يجب الاستعانة بمؤلفين ومخرجين كبار وجدد في الإذاعة

بينما يرى الناقد محمود قاسم، أن المؤلف هو الأهم للمسلسل الإذاعي، حيث أن الممثل بطل العمل عبارة عن قارئ للنص فقط ولايقدم ابتكارا فيه.

وأضاف أن الاثنين المؤلف والممثل يجب أن يكونا بنفس القوة لتقديم مسلسل إذاعي جيد للجمهور.

ولفت إلى أن الاستعانة بهؤلاء الفنانين أمير كرارة وكريم عبد العزيز وغيرهم وهناك أسماء منهم لاتشارك في السباق الرمضاني هذا العام، فذلك يعني أن الإذاعة تحاول التنافس والتميز مع الدراما التليفزيونية.

وطالب قاسم أنه يجب استعانة الإذاعة بمخرجين جيدين لأنها أصبحت تتعامل بمنطق “اللي يكبر يطلع عالمعاش” مثل المخرج أحمد فتح الله الذي تجاوز 60 عاما وغيرهم أصبحوا لا يعملون حاليا.

ونوه إلى أنه حينما كان في إذاعة صوت العرب كان يقدم كل عام مسلسلات لكن لم يعد هناك استعانة بهذه الوجوه حاليا، مشيرا إلى أنه يجب الاستعانة بمؤلفين ومخرجين جدد الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه قدم سابقا مسلسل إذاعي للفنانة الراحلة سناء جميل، متمنيا ان تعود الحياة بقوة في الإذاعة ويكون تأثيرها كبيرا على الجمهور.