نجوم في لبنان لـ«المال» :جورج الراسي مشوار غنائي مميز ورحيل مفجع

رحل السبت المطرب اللبناني الشاب جورج الراسي في حادث سير أليم على الحدود اللبنانية السورية، ولقبه كثيرون وقت ظهوره على الساحة الفنية أنه جورج وسوف القادم؛ لكون صوته كان يشبهه وكذلك طريقة أداءه في الغناء.

يذكر أن جورج الراسي مطرب لبناني اشتهر في أواخر فترة التسعينيات وبداية الألفية ، وهو شقيق النجمة اللبنانية نادين الراسي وزوج عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم ولديها ولد وحيد منه ” جو” ، وولد الراسي عام 1982 بقرية سلامون القماش بلبنان.

“المال” تحدثت مع نجوم من لبنان عن الراحل جورج الراسي، مؤكدين أن كان له مشوار غنائي مميز، معتبرين رحيله مفجعا وموجعا.

عادل سرحان :صوته كان مميزا عن باقي نجوم الغناء في لبنان وقدم أغاني مميزة في مشواره الفني

أعرب المخرج اللبناني عادل سرحان عن حزنه وصدمته بخبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي صباح السبت.

وقال: “كان إنسان محترم وراقي في تعامله ولم نسمع عنه أي أزمات أو خلافات مع أي شخص في حياته سواء على مستوى العمل أو الحياة الشخصية”.

وأضاف أن صوته كان مميزا عن باقي نجوم الغناء في لبنان، وقدم أغاني مميزة في مشواره الفني وتركت أثرا مع الكثيرين.

ولفت سرحان إلى أنه كان يعمل في صمت دون أن يعادي أحدا وكان محبوبا من زملائه والجمهور اللبناني.

وأشار أيضا إلى أنه توفي في حادث أليم وبعمر صغير والجميع في صدمة كبيرة.

فادي حداد :حزين عليه بشدة وكان صديق مقرب لي على المستوى الشخصي

وقال المخرج اللبناني فادي حداد إن جورج الراسي كان مطربا وفنانا مميزا بصوته وأغنياته.

وأوضح أنه تعاون معه في 4 كليبات غنائية في مسيرته الفنية منها.

وتابع أنه حزين عليه بشدة فقد كان صديق مقرب له على المستوى الشخصي، ولديه طفل مازال صغيرا.

وأوضح أن الراسي كان يراعى أكثر من عائلة ومسؤول عنهم فكان إنسانا رحيما وطيبا ومسؤولا بدرجة كبيرة عن أهله وكل من حوله.

سعيد الماروق. كان طيب ووفي لأصدقاؤه وجعني رحيله

بدوره، علق المخرج اللبناني سعيد الماروق قائلا: “جورج صديقي من عشرين سنة وكان فنان طيب وحنون ومتواضع جدا جدا ووفي لأصدقائه وجعني رحيله الله يرحمه ويصبر أهله ومحبيه”.

وفي وقت سابق السبت، حرص نجوم الفن في لبنان على نعي جورج الراسي مثل النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت عبر حسابها الرسمي تويتر ” الله يرحم جورج ويصبر عايلته. وانشالله تكون نفسه بالسما ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبر، ما حدا بيعرف حجم الوجع الله يقويكي موجهة حديثها لنادين الراسي ” .

وكتب الإعلامي اللبناني وسام بريدي عبر حسابه ” شو بوجع هالنهار يا جورج، قلبي عم يحترق من الوجع، ١٢ نيسان ٢٠١٥ دبحني واليوم كأني بهيديك النهار راسي رافض يصدق انو اليوم هيك صار ، ما قادر فكر باخواتك وأهلك. المسيح قام الله يرحم روحك”.