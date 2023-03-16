نجوم عرب باختبار اتقان اللهجة الصعيدية في دراما رمضان.. والحكم للجمهور

يظهر بعض النجوم والفنانين العرب في دراما رمضان القادم بالزي الصعيدي في أعمال درامية متنوعة برغم كونهم نجوما ليسوا مصريين ، حيث يظهر النجم الأردني أياد نصار في شخصية صعيدية بمسلسل ” ستهم” في موسم رمضان هذا العام، وذلك بجانب الفنانة روجينا والمسلسل إخراج رؤوف عبد العزيز .

كما يظهر في نفس العمل الفنان السوري فراس سعيد بشخصية صعيدية لأول مرة أيضا ، وكذلك يقدم النجم السوري جمال سليمان شخصية عبد الجبار الصعيدية في مسلسل ” عملة نادرة” مع النجمة نيلي كريم واخراج ماندو العدل وانتاج العدل جروب ، والنجمة السورية جومانا مراد تقدم شخصية صعيدية في نفس العمل أيضا .

محمد عبد الرحمن : الممثل المتمكن بشكل جيد يستطيع اتقان اللهجة الصعيدية بدرجة مميزة

يرى الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن الشخصية الصعيدية تكون من أصعب ما يمكن أن يقدمه الممثل على الشاشة في أي عمل درامي سواء تليفزيوني أو سينمائي .

وأضاف للمال أن الممثل المتمكن بشكل جيد يستطيع اتقان اللهجة الصعيدية بدرجة مميزة ، بالاضافة أنه يتوافر معه مصحح للهجة محترف يساهم في قدرة الفنان العربي على تخطي هذا التحدي .

وتابع أن جمال سليمان تحديدا لديه فرصة كبيرة في تقديم شخصية” عبد الجبار” بمسلسل عملة نادرة بصورة مميزة ، لاسيما أنه يتقن اللهجة الصعيدية منذ سنوات ، لكن بالنسبة للممثلين العرب الذين يقدمون الشخصية الصعيدية لأول مرة في الدراما المصرية سيكون أمامهم تحد أكبر حقيقة.

ولفت عبد الرحمن إلى أن التدريب على تأدية شخصية صعيدية من الفنان العربي وقدرة تقمصه للدور بشكل محترف يحتاج لجهد كبير والحكم في ذلك سيكون للجمهور في النهاية .

سمير الجمل : اللهجة الصعيدية لم تعد بعيدة عن الطابع المصري بصورة عامة

من جانبه، أوضح السيناريست سمير الجمل أن الممثل من المفترض أن يقدم جميع الأدوار ، فلم نكن نتصور أن الراحل عمر الشريف قدم شخصية العمدة في فيلم المواطن مصري .

ولفت إلى أن اللهجة الصعيدية تستوعب الفنانين العرب ، والدليل أن النجم السوري جمال سليمان حينما قدم بطولة مسلسل ” حدائق الشيطان” عام 2007 تقريبا لم يلاحظ الجمهور المصري أن هناك أمرا صعبا في نطقه للهجة الصعيدية ، لكن تم ملاحظة لهجته المصرية غير السليمة حينما قدم مسلسلات بالعامية المصرية .

وأكد الجمل أن اللهجة الصعيدية لم تعد بعيدة عن الطابع المصري بصورة عامة والريف أيضا ، مضيفا اللهجة المصرية معروفة لدى الوطن العربي وذلك يسهل مهمة الممثل العربي حينما يقدمها .

محمد سليمان : اللهجة الصعيدية قريبة من لهجة السوريين تحديدا

من ناحيته أعرب الفنان محمد سليمان عن كون اللهجة الصعيدية فيها تعطيش كبير للمشاهد مثل اللهجة السعودية ، لكن توجد بعض مخارج الألفاظ يجب أن يبذل الفنان العربي جهدا في أدائها .

كما أن اللهجة الصعيدية قريبة من لهجة السوريين تحديدا ، مقارنة بلهجات مصرية لايستطيع الفنان العربي سواء سوري أو أدرني تقديمها باتقان وفق” سليمان”.

وأكد أيضا أن النجم السوري جمال سليمان استطاع تقديم الشخصية الصعيدية سابقا منذ سنوات بمسلسل ” حدائق الشيطان” ، وكذلك فنانين سوريين لديهم حروفا وصوتا في نطق كلامهم قريبا من اللهجة الصعيدية مع أخذ في الاعتبار الابتعاد تماما عن النطق السوري أو الشامي .