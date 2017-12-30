نجوم زاروا مصر في 2017: ويل سميث ونيكولاس كيدج وكارديشيان

وكالات:زار عدد من الفنانين العالميين مصر في العام المنصرم، وكان ويل سميث البادئ بزيارة مصر بصحبة عائلته، وزار الأهرامات والمتحف المصري ونشر صور زيارته عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، معبرا عن سعادته بالزيارة ونيته تكرارها.وفي مفاجأة أخرى، زارت مصر كورتني كارديشيان نجمة تليفزيو

وكالات:



زار عدد من الفنانين العالميين مصر في العام المنصرم، وكان ويل سميث البادئ بزيارة مصر بصحبة عائلته، وزار الأهرامات والمتحف المصري ونشر صور زيارته عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، معبرا عن سعادته بالزيارة ونيته تكرارها.

وفي مفاجأة أخرى، زارت مصر كورتني كارديشيان نجمة تليفزيون الواقع وشقيقة عارضة الأزياء العالمية كيم كارديشيان، لتتجول بين الأهرامات، ثم تسافر إلى الساحل الشمالي لتقضي عدة أيام، وعبرت على حسابها بـ«فيس بوك» عن استمتاعها بجو مصر الدافئ.

وكان من أهم النجوم الذين زاروا مصر مؤخرا، النجم العالمي نيكولاس كيدج، الذي تلقى دعوة رسمية من إدارة مهرجان القاهرة لحضور حفل الختام الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو أيضا لم يتخلف عن زيارة الأهرامات، وقال خلال كلمته في حفل الختام، إنه تلقى العديد من التحذيرات بشأن زيارته إلى مصر لكنه تجاهلها جميعا، وتأكد أن رأيه كان على صواب، بعدما شاهد مصر آمنة ومستقرة.