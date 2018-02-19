نجوم رمضان يتنافسون ببروموهات مسلسلاتهم لجذب الجمهور

· محمود قاسم: البروموهات حلت مكان الأفيشات واصبحت هامة جدا · الجمل: اطالب المنتجين والنجوم بعدم المبالغة فيها لانها سلاح ذو حدين · سعد الدين: تستخدم لجذب الاعلانات للمسلسل وتسويقه في الفضائيات أحمد حمدي بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم…

· محمود قاسم: البروموهات حلت مكان الأفيشات واصبحت هامة جدا

· الجمل: اطالب المنتجين والنجوم بعدم المبالغة فيها لانها سلاح ذو حدين

· سعد الدين: تستخدم لجذب الاعلانات للمسلسل وتسويقه في الفضائيات

أحمد حمدي





بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم ، ويسعى كثير من نجوم مسلسلات رمضان طرح البروموهات الاولى التشويقية لمسلسلاتهم على صفحاتهم الرسمية والمنافسة بقوة على تصدر نسب المشاهدة لها عن غيرهم من الاعمال الدرامية المعروضة في السباق الرمضاني القادم .

فطرح النجم هاني سلامة برومو مسلسله الجديد فوق السحاب منذ فترة قصيرة وحقق نسبة مشاهدة تخطت مليون ونصف حتى الان على صفحته الرسمية ، كذلك طرح النجم امير كرارة برومو مسلسله الجديد كلبش 2 وكذلك النجم عمرو يوسف طرح برومو مسلسله الجديد طايع وحقق 100 الف مشاهدة في يومين فقط .

يوجد سباق بين هؤلاء النجوم حول تصدر نسب المشاهدة الاعلى للبرومو الخاص بمسلسلهم حيث يؤكد ذلك على اقبال الجمهور على هذا العمل عن غيره وانتظارهم له في الشهر الكريم .

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول مدى تاثير بروموهات المسلسلات على نجوم الدراما الرمضانية وهل تكون عاملا في جذب المشاهدين لهذا العمل عن غيره في ماراثون رمضان 2018 .

يرى الناقد محمود قاسم ، ان بروموهات مسلسلات رمضان هامة للغاية لاي نجم في الدراما لانها تعلن عن ماسيقدمه للجمهور وكذلك مؤلف ومخرج العمل واصبحت تؤثر بشكل كبير في ابراز النجم للناس .

واضاف ان هذه البروموهات حلت محل الافيش الخاص بالعمل الذي كنا نعتاد عليه منذ سنوات لكن هناك نجوما كبار استثنائيين لايؤثر بالنسبة لهم برومو عملهم الفني مثل عادل امام فهو نجم يستطيع فرض نفسه على الجمهور حتى لو لم يطرح له برومو من الاساس .

وتابع الجمل ان السوشيال ميديا اصبحت تستخدم من قبل هؤلاء النجوم للتاثير في نسب مشاهدة اعمالهم وبروموهاتهم ايضا وبرغم سلبياتها الا انها تؤثر بشكل كبير في الناس .

وأشار إلى أننا الاسابيع المقبلة سنرى فيضان من الاعلانات الخاصة بمسلسلات رمضان بمختلف نجومها وستخلق معركة ساخنة على الكباري بين شركات انتاج المسلسلات لطرح الاعلانات الخاصة باعمالهم ونجومهم وسيتم طرح بروموهات اخرى لمسلسلات باقي النجوم .

أما الناقد سمير الجمل يقول : ان الحاح شركات انتاج معينة على الجمهور في بروموهات بعض المسلسلات الخاصة لنجوم معينين سلاح ذو حدين الاول اما ان يؤثر ذلك في الناس لجذبهم لهذا المسلسل عن غيره من المسلسلات في شهر رمضان او ان يكون البرومو الخاص بالعمل الدرامي فيه تضخيم لمستوى المسلسل ويفاجا الناس في رمضان بانه ليس بالمستوى الذي توقعه ابدا ويصاب بخيبة امل حينها في هذا النجم ومسلسله .

ونوه الى ان البرومو يحتاج لترتيب فني معين قبل طرحه من النجم لان فيه خطورة كبيرة بان يعطي طموحات اكثر من الللازم للمشاهدين لذلك اوجه رسالة لهم خاصة المنتجين لهذه المسلسلات الذين يتسابقون مع نجوم مسلسلاتهم في طرح البروموهات التشويقية للاعمال بان يحذروا جيدا قبل طرحهم لهم والا يبالغوا فيها حتى لاتحدث نتيجة عكسية فيما بعد للناس .

وقال الناقد احمد سعد الدين ان بروموهات مسلسلات رمضان يكون فيها عناصر الجذب للمشاهدين حتى تؤثر فيهم قبل بدء عرض المسلسل .

وتابع أن شركات انتاج هذه المسلسلات تطرح البرومو الخاص بمسلسل معين لااحد النجوم تغازل بها وكالات الاعلانات لجذب نسبة كبيرة منها لهذا المسلسل ويكون فيه عامللا لتسويق هذا المسلسل للقنوات الفضائية ايضا .

وأضاف سعد الدين ان هناك شركات انتاج ونجوما مثل عمرو يوسف وهاني سلامة وامير كرارة ابتداو مبكرا في طرح بروموهات مسلسلاتهم قبل الشهر الكريم ب3 اشهر لكن ذلك امر طبيعي لجذب نسبة كبيرة من الاعلانات عن مسلسلات اخرى في نفس الموسم .

ونوه إلى النجوم لايتحددون في موعد طرح بروموهاتهم بل الشركة المنتجة لكن هناك نجوما لايحتاجون لطرح برومو لهم حتى يجذبون الجمهور لهم مثل يحى الفخراني وعادل امام ، والصراع سيكون الفترة القادمة على كعكة الاعلانات بين النجوم ومواعيد عرض المسلسلات ايضا في شهر رمضان مثلما راينا الصراع منذ عامين بين محمد رمضان وعادل امام في موعد عرض مسلسلاتهم.