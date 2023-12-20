نجوم رمضان بوظائف جديدة لأول مرة.. سباق درامي وراء تيمة النجاح

يخوض بعض نجوم الدراما الرمضانية الموسم القادم الماراثون المنتظر خلال الأشهر القليلة القادمة بمسلسلات مختلفة من حيث تجسيدهم لشخصيات يقدمونها لأول مرة للمشاهدين .

حيث تلعب النجمة نيلي كريم بمسلسلها القادم” فراولة” شخصية قارئة فنجان محترفة لأول مرة ، كما تجسد النجمة زينة بمسلسل ” العتاولة” أمام النجم أحمد السقا شخصية فتاة شعبية ” لأول مرة أيضا .

أيضا تقدم النجمة ريهام حجاج بمسلسلها” صدفة” فتاة شعبية لأول مرة في رمضان القادم .

دعاء حلمي :صناع الدراما كعادتهم يجرون وراء الموضة في المسلسلات التليفزيونية

قالت الناقدة دعاء حلمي أنه بعد نجاح مسلسل ” جعفر العمدة” كمسلسل تناول طابعا شعبيا رمضان 2023 ، سيقوم أغلب صناع الأعمال الفنية الدرامية في موسم رمضان القادم 2024 لتقديم الأدوار الشعبية .

ولفتت ل” المال ” الى أن صناع الدراما كعادتهم يجرون وراء الموضة في المسلسلات التليفزيونية السنين الماضية ، فكلما حققت تيمة معينة في الدراما نجاحا كبيرا يقبل معظم الصناع على تقديم نفس التيمة في مسلسلاتهم لجذب الجمهور .

وتابعت قائلة أنه بسبب ذلك ستظهر زينة وريهام حجاج بأدوار شعبية لأول مرة في موسم رمضان 2024 ، بالاضافة لتقديم نيلي كريم شخصية أقرب للشعبي ايضا في مسلسلها ” فراولة”.

محمود قاسم :نيلي كريم ستكون مبدعة في هذا الدور الشعبي

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن تكرار أكثر من نجم ونجمة لنفس النمط من الشخصيات والأدوار أمرا يدعو للدهشة والتساؤل .

نوه أنه بسبب قيام شركة انتاج واحدة ضخمة هي المتحكمة في الصناعة حاليا ، يؤدي لتشابه معظم الشخصيات الدرامية .

استطرد قائلا أن نيلي كريم ستكون مبدعة في هذا الدور الشعبي ، لأنها موهوبة جدا بدرجة أكبر من زينة وريهام حجاج .

أوضح كذلك أن تغيير الفنان لجلده الفني أمرا مميزا ، حتى لو قدم أدوارا قد لاتكون مناسبة له فنيا في البداية ، لكن عليه أن يجرب ويقدم شخصيات جديدة وجريئة عما اعتاده المشاهدين منه في أعمال درامية سابقة .

خالد محمود :يمكن أن يقدموها بشكل حقيقي ومميز وليس الأمر مجرد مسايرة للموجة فقط

بينما شدد الناقد الفني خالد محمود أننا لايجب أن نصدر أحكاما تظلم هؤلاء النجوم أو النجمات بتقديمهم أدوار شعبية في الموسم الرمضاني القادم .

ونوه أنهم يمكن أن يقدموها بشكل حقيقي ومميز وليس الأمر مجرد مسايرة للموجة فقط ، وذلك سيتضح بعد مشاهدة هذه الأدوار .

وذلك حدث هذا العام بمسلسل ” ستهم” مع النجمة روجينا ، حيث قدمت فيه شخصية ” رجل ” لأول مرة ، لاسيما أنه من حق كل نجم أن يقدم شخصيات جديدة عليه في الأعمال الدرامية وأن يجرب ويختار المناسب له حتى لو كانت أدوار شعبية ، والأمر قد لايكون فقط مسايرة لموضة معينة حققت نجاحا في عمل درامي سابق ، بل يمكن ان يكون هذا الاختيار مناسبا بالفعل لبعض النجوم الذين حرصوا على تغيير جلدهم الفني في رمضان القادم .