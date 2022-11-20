نجوم دراما رمضان 2022.. بين بطولة مستحقة وأدوار ثانية تضيف للرصيد الفني

يخوض بعض نجوم الصف الأول لأول مرة موسم رمضان القادم 2023 ، بمسلسلات ليسوا أبطالا لها بل سيشاركون بأدوار ثانية مع أبطال هذه الأعمال الدرامية ، حيث يشارك النجم جمال سليمان في مسلسل لو بعد حين للنجمة نيلي كريم ، المعروف بتقديمه بطولات مسلسلاته التليفزيونية السنين الماضية .

أيضا يشارك لأول مرة النجم يوسف الشريف مع أحمد السقا في مسلسل ” الجبل” بدور ثان بعد أن قدم الشريف العديد من البطولات الدرامية السنين السابقة بمسلسلات” كفر دلهاب ” و” الصياد” و” رقم مجهول” و” وكوفيد 25 ” و” اسم مؤقت” وغيرها ، كما تشارك النجمة زينة محمد رمضان كدور ثان في مسلسل ” العمدة” اخراج محمد سامي .

حنان شومان : هؤلاء النجوم يعون جيدا أن هناك أضافة كبيرة من مشاركتهم بأدوار ثانية

أوضحت الناقدة حنان شومان أنه لم تكن توجد البطولة المنفردة في الماضي بين شكري سرحان وعبد الحليم حافظ وغيرهم ، وفي الدراما التليفزيونية كان صلاح السعدني عمل مع يحى الفخراني والاثنان نجوما كبار ولم يكن يعرف ماهو موجود حاليا بالبطل الأول في الدراما التليفزيونية.

وتابعت قائلة إنه لم تكن هناك الكتابة الملاكي للنجم أو النجمة كما نراها في بعض المسلسلات التليفزيونية ، لأن القيمة في طبيعة الدور الذي يقدمه الفنان وليس حجمه لذلك يعي جيدا جمال سليمان كنجم كبير .

وأوضحت أن الأهم عندها هو أن يضيف له المسلسل في رصيده الفني ، وكذلك زينة فنانة ذكية ويعون جيدا أن هناك استفادة من مشاركتهم مع هؤلاء النجوم مثل نيلي كريم ومحمد رمضان .

ماجدة موريس : محمد رمضان توزيع مسلسلاته يكون كبيرا خارج مصر

وترى الناقدة ماجدة موريس أن محمد رمضان توزيع مسلسلاته يكون كبيرا خارج مصر وأجره أعلى من زينة لذلك هو بطل المسلسل .

وأضافت أن نيلي كريم أسمها يبيع بدرجة أكبر من جمال سليمان ، لكن بالطبع سيشارك في عمل درامي هو محور الأحداث فيه كعادته لأنه نجما مهما في الدراما التليفزيونية من سنوات .

ولفتت إلى أن زينة قدمت بطولة مسلسل الفترة السابقة ” الليلة واللي فيها ” وحققت به نجاحا جيدا، لكن مشاركتها مع النجم محمد رمضان كدور ثاني في مسلسل ” العمدة” رمضان القادم يرجع لأن نجومية رمضان أعلى برغم كونها تقوم ببطولات مسلسلات.

وأكدت أن تلك أمورا تتعلق بالعرض والطلب في السوق الدرامي والانتاجي لكن لاتقلل من موهبة جمال سليمان أو أي نجم آخر .

رامي المتولي : نجومية محمد رمضان والسقا ونيلي كريم مازالت قوية

بدوره، يرى الناقد الفني رامي المتولي أن السوق يتغير حسب الأسلوب الذي يتم استخدامه في العمل الفني كل فترة ، ولايوجد نجم أو فنان معين يظل في نفس مكانته الفنية طيلة الوقت .

وأكد أن قوة النجم في تواجده مع جمهوره وقدرته على بيع مسلسله التليفزيوني يؤثر بصورة كبيرة على القوة الشرائية لبيع المسلسل لعدد كبير من القنوات التليفزيونية ، لاسيما أن رمضان قادر على زيادة نجوميته وشهرته من السوشيال ميديا بقوة طيلة الوقت ليظل نجما مهما .

واستطرد قائلا إن تراجع أسهم زينة رمضان القادم يرجع لأن مسلسلاتها السنين الماضية لم تحقق انتشارا جماهيريا بالإضافة لكثير من الأزمات التي وقعت في كواليس تصوير هذه المسلسلات ، أما يوسف الشريف أيضا تراجع فنيا السنين الأخيرة برغم محاولة تضخيم الأمور حول مسلسلاته أنها ناجحة ، لذلك تراجعت أسهمه وسيشارك بدور ثان مع النجم أحمد السقا في رمضان القادم .

وقال إن نجومية محمد رمضان والسقا ونيلي كريم مازالت قوية ، مؤكدا الموسم الدرامي القادم سيكون الحصان الرابح فيه رمضان وكذلك ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع خروج النجم كريم عبد العزيز بمسلسله الحشاشين من موسم رمضان القادم واعتذار أيضا النجم ياسر جلال عن مسلسل ألف ليلة وليلة ، لذلك المسلسلات التي ستحظى بجماهيرية كبيرة في شهر رمضان القادم هي لمحمد رمضان وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .