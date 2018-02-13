نجوم المجتمع يشاركون بعزاء والد عمرو الفقي

أحمد حمديأقيمت مراسم عزاء اللواء محمود السيد الفقي والد الاعلامي عمرو الفقي المدير الإعلاني بالـ DMC، مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد .وحضر كوكبة من نجوم المجتمع لتقديم العزاء أبرزهم، النجم عمرو يوسف، النجمة يسرا، غادة عادل، شيرين رضا، انجي المقدم، نجلاء بدر، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين

أحمد حمدي

أقيمت مراسم عزاء اللواء محمود السيد الفقي والد الاعلامي عمرو الفقي المدير الإعلاني بالـ DMC، مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد .

وحضر كوكبة من نجوم المجتمع لتقديم العزاء أبرزهم، النجم عمرو يوسف، النجمة يسرا، غادة عادل، شيرين رضا، انجي المقدم، نجلاء بدر، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، ومحمد الأمين رئيس الـ cbc، الإعلامي مجدي الجلاد، وخيري رمضان، وعبد اللطيف المنياوي، وسيدة الأعمال سامية أبو الفتوح، ومهندسة الديكور رباب عيد العاطي ، وخبير السياحة أشرف شيحة ، ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير، ورجل الأعمال مصطفى السلاب ، والفنانة ماجدة زكي ، والإعلامية جاسمن طه زكي، وغيرهم .