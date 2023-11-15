نجوم الكوميديا في موسم دراما 2024.. نقاد: إضافة كبيرة للموسم وتخفيف ضغوط الحياة عن المشاهد

يعود للشاشة الصغيرة في الموسم الدرامي المقبل بعض نجوم الكوميديا المميزين، والذين صنعوا بصمة كبيرة في الدراما الكوميديا لدى الجمهور بمسلسلاتهم وأفلامهم السينمائية أيضًا خلال السنوات الماضية.

يعود النجم الكوميدي الكبير محمد هنيدي بعد سنوات للدراما التليفزيونية بمسلسل “أرض النفاق 2″، بعد تقديمه للجزء الأول منه منذ 7 سنوات ولاقى نجاحا كبيرا.

كما يقدم الثنائي هشام ماجد وشيكو الموسم الرابع لمسلسل “اللعبة 4″، بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة السابقة مشاهدات كبيرة.

خيرية البشلاوي: الكوميديا تلعب دورا هاما جدا في الظروف الاجتماعية الصعبة والحياتية

أعربت الناقدة خيرية البشلاوي أن عودة هؤلاء النجوم للدراما مرة أخرى في الموسم القادم سيسعد الجمهور بصورة كبيرة لأنهم من صناع الترفيه الذين يحظون بنسبة مشاهدة كبيرة، وأثبتوا نجاحهم وجماهيريتهم لدى الجمهور المصري والعربي.

أكدت أيضا في حديثها ل” المال ” أن فكرة تقديم الترفيه في ظل ظروف ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أمرا مهما، والكوميديا تلعب دورا بارزا في تقديم الترفيه والتسلية للمشاهدين.

وتابعت أنه حتى لو كانت مفرغة من المضمون لكن من يجلس أمام الشاشة يضحك ومتقبل لخفة دم هؤلاء النجوم سواء هنيدي أو شيكو وهشام ماجد ، لافتة الى أنه يهرب أيضا بهذه الأعمال الكوميدية من ضغوط الحياة اليومية التي تزداد بقوة يوميا .

لذلك الكوميديا تلعب دورا هاما جدا في الظروف الاجتماعية الصعبة والحياتية ، حتى لو كانت من أجل الضحك فقط ، وهؤلاء الكوميديانات ناجحين وأعمالهم تحقق نسب مشاهدة كبيرة والأمر في النهاية يخضع للعرض والطلب في السوق ، وأعمالهم لو لم تحقق نجاحا لن يكون الطلب عليهم بقوة ونحن نحتاج لهذه الأعمال والنجوم الكوميدين المميزين على الشاشة وفق” البشلاوي”.

محمود قاسم : محمد هنيدي نجم كوميدي كبير لكن يحتاج للعودة بنص قوي

وقال الناقد الفني محمود قاسم أن الكوميديا مرت ببعض الأزمات السنين الماضية ، لكنها عادت لنشاطها مرة أخرى بأبنائها المهمين مثل محمد هنيدي وشيكو وهشام ماجد .

أكد انه بعد تقديم كوميديا العنف السنين الأخيرة الجمهور يحتاج للبهجة الحقيقية بوجود مسلسلات تليفزيونية كوميدية لنجوم مهمين مثل هنيدي خاصة أنه يملك تاريخ فني كبير في السينما والدراما والمسرح ، ومسلسله أرض النفاق يمكن تقديم 100 حلقة مختلفة منه بعد تقديمه في السينما للراحل فؤاد المهندس وكذلك بالإذاعة وغيرها من الوسائل المرئية المختلفة .

ولفت قاسم الى أن محمد هنيدي نجم كوميدي كبير لكن يحتاج للعودة بنص قوي ، حتى يحظى بإقبال جماهيري كبير في مسلسله القادم ووجوده سيكون اضافة كبيرة وحقيقية للموسم الدرامي المقبل للعام 2024 .

مها متبولي :السوق يحتاج لأكثر من ذلك خاصة بدول الخليج العربي ومصر

أبدت الناقدة مها متبولي رأيها فقالت : أنه في الموسم الدرامي الأضخم سنويا الجمهور يكون مشتاق لمشاهدة مسلسلات كوميدية كثيرة ، لذلك تواجد 3 أو 4 مسلسلات تليفزيونية كوميدية فقط في الموسم بأكمله فذلك عدد قليل جدا .

وأن السوق يحتاج لأكثر من ذلك خاصة بدول الخليج العربي وفي مصر أيضا والمملكة العربية السعودية بالتوزيع الخارجي أيضا وفق” متبولي”.

أردفت قائلة أن مسلسل أكرم حسني يمكن أن يتم تأجيله فحتى الآن غير محدد هل سييتم تصويره أم لا ، ويجب أن يزيد عدد المسلسلات الكوميدية بالفترة القادمة التي ستشارك في الموسم الدرامي لعام 2024 الذي يحظى بأعلى نسب مشاهدة بمختلف القنوات التليفزيونية والمنصات الرقمية أيضا، ويلائم الاكتفاء فقط بوجود نجوما مثل محمد هنيدي وأحمد مكي وشيكو وهشام ماجد فقط.