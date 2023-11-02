نجوم الكوميديا في موسم دراما 2024...مغامرة في ظروف صعبة

يشهد الموسم الدرامي القادم لعام 2024 تقديم بعض النجوم والنجمات لمسلسلات تتميز بالطابع الكوميدي ، منهم النجم أكرم حسني بمسلسل كوميدي جديد ” بابا جه” ويضم 15 حلقة ، يتعاون فيه مع ميديا هب – سعدي جوهر ، واخراج محمود شكري أبو عميرة .

وكذلك النجمة نيلي كريم التي قررت تقديم مسلسل كوميدي ” فراولة” بعد مسلسلات حملت طابع الميلو دراما خلال السنين الأخيرة .

بالاضافة أن النجم أحمد مكي يخوض السباق الدرامي القادم بمسلسل” الكبير قوي 8 ” ، اخراج أحمد الجندي .

ماجدة خير الله :أكرم حسني وأحمد مكي قدما مسلسلات كوميدية مميزة السنين الماضية

بدورها أوضحت الناقدة ماجدة خير الله أن نيلي كريم ابتعدت عن تقديم الدراما الكوميدية منذ سنوات بعد مسلسل ” ب100 وش” الذي قدمته وحقق نجاحا جماهيريا وشارك في بطولته النجم آسر ياسين ، وأمرا مميزا أن تعود لهذه النوعية من الدراما الموسم الدرامي القادم لعام 2024 .

وأضافت لـ”المال ” أن أكرم حسني وأحمد مكي قدما مسلسلات كوميدية مميزة السنين الماضية ، برغم ان مكي مصر على تقديم أجزاء جديدة من مسلسله ” الكبير قوي ” .

ولفتت إلى أن الجزء السابع الذي قدمه هذا العام لم يكن موفقا فيه ، والجمهور أبدى رأيه في المسلسل أنه يكفي تقديم أجزاء أخرى منه .

أحمد سعد الدين : الجمهور ليس في مود للضحك والمسلسل الكوميدي سيواجه أزمة الموسم القادم

من جانبه أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هناك أزمة ستصادف نجوم الكوميديا والمسلسلات الكوميدية في الموسم الدرامي القادم ، لأن الأحداث السياسية في غزة مصيطرة بصورة لافتة على المود العام للجمهور ، وهذا التأثير سيؤثر بدرجة معينة على الخريطة الدرامية في الموسم القادم سواء المسلسلات الكوميدية أو الاجتماعية في الموسم القادم .

وأكد أنه لايوجد مود للجمهور للضحك ، بالاضافة أن هذه المسلسلات الكوميدية لو كانت غير مكتوبة بصورة جيدة للغاية لن تحقق نجاحا الموسم القادم تحديدا ، لأن الجمهور يريد انتزاع منه الضحكة بصعوبة بسبب الظروف السياسية الصعبة لفلسطين .

لذلك يجب أن يكون سيناريو هذه المسلسلات الكوميدية قوي للغاية حتى يلفت النظر في الموسم الدرامي المقبل ، لافتا الى أننا لو توقفنا أمام تجربة أحمد مكي في مسلسله ” الكبير قوي ” سنجد أنه قدم 7 أجزاء منه لم يحقق منها نجاحا سوى جزئين ونصف فقط على الأكثر وفق” سعد الدين” .

وتساءل سعد الدين ماسبب استمراره بتقديم نفس شخصيته التي عرفها المشاهدين ، بالاضافة لجميع تفاصيل المسلسل أصبحت معروفة لدى الجمهور تماما .

أما بالنسبة لنيلي كريم فالنص الذي قدم بمسلسل ” ب100 وش ” ساعدها في نجاحها منذ سنوات ، بالاضافة لحالة السوشيال ميديا التي التفت حول المسلسل وفق” سعد الدين” ، لاسيما أن الجمهور يصنفها كممثلة ميلو دراما ، وسيكون بالنسبة لها مهمة صعبة أن تقنع المشاهدين أنها ممثلة كوميدية في مسلسلها القادم ، وأن يكون السيناريو قوي للغاية .

وتابع قائلا أكرم حسني ممثل كوميدي وناجح لكن الظروف التي يمكن أن تخدمه في مسلسله القادم ” بابا جه” ، هي تداعيات حرب غزة خلال الفترة القادمة وتأثيرها نفسيا ومعنويا على المشاهدين .

أحمد النجار :المسلسلات الكوميدية في الموسم القادم ستحقق أعلى مشاهدة

بينما يرى الناقد الفني أحمد النجار أن الأعمال الكوميدية تكون مطلوبة في كل وقت ، لافتا الى أنه في لحظات النكبات ونكسات بالحروب كانت الأفلام الكوميدية متنفسا لدى الجماهير المصرية والعربية في الماضي .

ونوه أن أفلام الراحل فؤاد المهندس وقت نكسة 67 كانت متنفسا لدى الجمهور برغم المبالغة التي كانت موجودة فيها مثل فيلم ” أخطر رجل في العالم ” وغيرها .

وشدد على أن المسلسلات الكوميدية في الموسم القادم ستحقق أعلى مشاهدة مقارنة بأي نوعية أخرى من الدراما ، حيث أن المشاهدين سيقبون عليها لأنهم يرغبون في نسيات أي هم أو مشاكل خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة ومشاهد الأرواح الأبرياء التي يشاهدونها بمواقع التواصل والقنوات الفضائية حاليا بفلسطين وغزة .

وأكد أن أحمد مكي يملك مساحة كبيرة في مسلسله الكبير قوي ، يمكنه تقديم شخصيات منها ، وأكرم حسني هو نجم الكوميديا القادم ويملك جمهور عريض وذلك ظهر بفيلمه السينمائي الأخير ” العميل صفر” ، ولديه ميزة أنه يملك رؤية الكتابة وليس ممثلا فقط وهذه غير موجودة في ممثلين كوميدين كثيرين ، باستثناء محمد صبحي وأحمد فهمي وكريم فهمي وتكون ميزة كبيرة للفنان .