نجوم الكرة يعبرون عن غضبهم من حفل عيد الحب باستاد القاهرة: «إمتى هترجع الجماهير»

أبدى عدد من نجوم كرة القدم غضبهم من إقامة حفلات بإستاد القاهرة الدولي في ظل منع الجمهور من حضور المباريات التي تقام تقام على ملعب الإستاد

أبدى عدد من نجوم كرة القدم غضبهم من إقامة حفلات باستاد القاهرة الدولي، في ظل منع الجمهور من حضور المباريات التي تقام، موضحين أن الحفل الذي أقيم أمس الجمعة بمناسبة عيد الحب شمل عدد من الأغاني التى بها كلمات تخدش الحياء العام، وتروج للمخدرات مثل كلمات “حشيش وخمر”.

وكان حفل الأمس قد شهد وجودا جماهيرا كبيرا، حيث قام بالغناء عدد من الفنانين مثل نانسي عجرم وشاكوش وتامر حسني وبهاء سلطان ووائل جسار، حيث نظمت الحفل شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر.

الشاطر: ممكن نشوف استاد القاهرة تاني مليان جمهور

وقال نجم النادي الأهلي السابق إسلام الشاطر تعليقا على الحدث في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: هو ممكن يجي يوم نشوف استاد القاهره تاني فيه مباريات ومليان جمهور على آخره ولا كله حفلات بس.

من جانبه، هاجم الإعلامي إبراهيم فايق محتوى بعض أغاني الحفل، حيث قال في تغريدة له: جملة خمور وحشيش اللي اتغنت في استاد القاهرة ووراها ألوف بترددها بحماس شديد شيء محزن.

وتابع: هذا الاستاد عندما يستقبل حدث فني إما أنه يرتقى لحد رقي الرياضة ومفاهيمها أو لا ننظمه، لنا الحق أن نقلق ع أجيالنا عندما يقنن هذا الفحش الفني في صورة حفل يستضيفه من شهد تاريخ مصر الناصع رياضيا وفنيا.