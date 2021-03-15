نجوم الكرة والفن يقتحمون قطاع الاستثمار العقاري

تضم كل من محمد صلاح وزيدان ومحمد فؤاد وأحمد حسن

شهدت الآونة الأخيرة دخول عدد من نجوم كرة القدم والفن قطاع الاستثمار العقاري من خلال تأسيس شركات عقارية أو الاستثمار مع الشركات العقارية في مشروعات تابعة لها.

البداية كانت مع محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق وذلك من خلال المشاركة مع شركة AGD للاستثمار العقاري إحدى شركات مجموعة العتال هولدينج، في تنفيذ مشروع جديد بالتجمع الخامس ليكون هذا التعاقد بداية لعدد من المشروعات العقارية الأخرى بينهما خلال الفترة المقبلة وضمن خطة الشركة الاستراتيجية في التوسع بالقاهرة الجديدة.

محمد زيدان يدخل قطاع الاستثمار العقاري بوابة AGD

وتضم الشركة الجديدة كل من المهندس محمد العتال نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة AGD والمهندس محمد العراقى رئيس مجلس إدارة شركة AGD .

وبدأ محمد زيدان أولى مشروعاته من خلال تنفيذ مشروع سكني بالحي الثانى بمنطقة بيت الوطن تعتبر إضافة جديدة للشركة وتدعم خططها في التوسع بالسوق العقاري وأوضح أن المشروع يحمل اسم “ZEN”.

أحمد حسن يدخل العاصمة من بوابة شركة منصات

واقتحم عميد لاعبي العالم احمد حسن مجال الاستثمار العقاري من خلال شركة منصات لتكون واجهته في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الاستثمار في إنشاء مركز تأهيلي عالمي.

وقال أحمد حسن أن المشروع يقام على مساحة 2450 متر مربع وذلك ضمن مشروع شركة منصات بمنطقة الداون التاون المطل على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف شركة منصات إنشاء مشروع عقاري يضم أحدث الأساليب التكنولوجيا وذلك من خلال تنفيذ أول جراج ذكي في العاصمة الإدارية وكذلك أول مبني موفر للطاقة وهو ما يجعله أول Smart Building Technology داخل المدينة.

يذكر أنه تم تأسيس شركة منصات برأس مال بلغ 200 مليون جنيه ويضم هيكل المساهمين بالشركة المهندس أحمد أمين مسعود رئيسا لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى المهندس محمد البستاني والمهندس عدلي القيعي وكذلك المهندس محمد غباشي والمهندس ياسر عبد الله والمهندس شريف شعلان و المهندس عبدالله أنور والمهندس محمود أمين مسعود و المهندس عمر البستانى كذلك الدكتور شريف سليم .

محمد فؤاد يشارك بمشروع سكني مع فورسيزون جروب

وجاء المطرب محمد فؤاد مؤخرا ليدخل مجال التطوير العقاري من خلال شركة فورسيزون جروب العقارية والتي تمتلك 4 مشروعات تجارية في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى طرحها لمشروع سكني بالمدينة ذاتها.

وأكد فؤاد أن القطاع العقاري له فرص استثمارية جيدة وهو ما دفعه به كما أن توجه الدولة لإنشاء مدن عمرانية الجديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في دخوله في الاستثمار العقاري.

وأوضح أن كان له تجربة في الاستثمار في القطاع التعليمي من خلال المشاركة في مدارس مصر 2000.

وتمتلك الشركة عدة مشروعات مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة، هي: «بلو مول- سيفينتي مول- ايفيرا مول- ريكسوز مول »، والتي تحمل تصميمات فريدة وواجهات عصرية تلبي كافة احتياجات العملاء. وذلك بمبيعات تتجاوز مليار جنيه للمشروعات التجارية

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 23 فدان باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه والذي يقع بمنطقة R8 يتميز بقربة من الجامعات والمدارس والمستشفيات، ومناطق الخدمات المختلفة.

محمد صلاح يؤسس شركة في بريطانيا

وذكر تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية نشرته الجمعة، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول البالغ 28 عاما، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.

وحسب الصحيفة البريطانية، أطلق صلاح شركة “Salah UK Commercial” (شركة صلاح التجارية البريطانية) بفرعيها “MOS Real Estate” و”lettings business Trinity Kensington”، والتي تقدر أصولها بـ9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، بالإضافة لاستثماره بمبلغ مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء”.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح يأمل في تكرار تجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر البالغ 45 عاما، والذي ارتفعت ثروته إلى أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.