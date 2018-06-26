نجوم الكرة فى وداع عبد الرحيم محمد ضحية هدف السعودية القاتل

على المصرى شييعت جنازة عبد الرحيم محمد، نجم الزمالك السابق، والذى وافته المنية، أمس الاثنين، عقب مباراة المنتخب المصري مع نظيره السعودي في كأس العالم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى القصر العيني، ولكن وافته المنية داخل العناية المركزة.وحرص نجوم الرياضة في مصر، على تشييع الج

على المصرى

شييعت جنازة عبد الرحيم محمد، نجم الزمالك السابق، والذى وافته المنية، أمس الاثنين، عقب مباراة المنتخب المصري مع نظيره السعودي في كأس العالم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى القصر العيني، ولكن وافته المنية داخل العناية المركزة.

وحرص نجوم الرياضة في مصر، على تشييع الجثمان، حيث حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي وطارق قنديل، أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، إلى جانب نجوم الزمالك حسن شحاتة، وفاروق جعفر، وأحمد سليمان، وعزمي مجاهد ونجله أمير، وسيف العماري وخالد جلال، المدير الفني للقلعة البيضاء، وحلمي طولان، ومن النادى الأهلى حضر ربيع ياسين، ومحمد عبد الجليل، وأحمد شوبير.

كما تواجد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجديد، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، بالإضافة لأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف لاعبا الزمالك السابقين، وصبرى المنياوى المدير الفنى السابق للإسماعيلى.