نجوم الفن يودعون المخرج علي عبد الخالق لمثواه الأخير «صور»

أكدت الفنانة نهال عنبر لـ”المال” ، أن مراسم جنازة المخرج القدير علي عبد الخالق تشهد حزنا كبيرا لرحيله من كثير من أصدقائه المقربين مثل سعيد الشيمي والمخرج عمر عبد العزيز والفنانين محمد رياض وطارق النهري ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وغيرهم.

حيث انتقل جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ، بعد صراع مع مرض السرطان الفترة الماضية ، وحضرت أيضا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق عانى مؤخرًا مع مرض السرطان قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات بمنطقة المعادي يوم أمس الجمعة، وسط حالة كبيرة من الحزن عليه.

وهو من مواليد 9 يونيو 1944 ، وتخرج من معهد السينما عام 1966 عمل مساعد مخرج لفترة ثم اتجه لإخراج الأفلام التسجيلية وتميز بها وحقق العديد من الجوائز الدولية في مسيرته الفنية.