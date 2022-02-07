ثقافة وفنون

نجوم الفن يواسون محسن جابر في عزاء والدته

حرص كوكبة من الفنانين والمطربين وصناع الأغنية المصرية على مواساة المنتج الموسيقي الكبير محسن جابر في وفاة والدته وحضور مراسم العزاء الذي أقيم مساء الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ب6 أكتوبر . رحلت والدة محسن جابر عن عالمنا بعد صلاح…

أحمد حمدي 11:24 م, الأثنين, 7 فبراير 22 11:24 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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حرص كوكبة من الفنانين والمطربين وصناع الأغنية المصرية على مواساة المنتج الموسيقي الكبير محسن جابر في وفاة والدته وحضور مراسم العزاء الذي أقيم مساء الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ب6 أكتوبر .

رحلت والدة محسن جابر عن عالمنا بعد صلاح الجمعة الماضية.

واستقبل العزاء محسن جابر ونجله المنتج الشاب محمد جابر .

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و حضر من الفنانين وكان من أوائل الحاضرين نقيب الممثلين أشرف زكي ، الفنانة لبلبة ، مصمم الاستعراضات عاطف عوض .

كما حضر من المطربين إيهاب توفيق ، محمد ثروت ، سامو زين ، طارق الشيخ ، ومن صناع الأغنية الشاعر الغنائي خالد تاج الدين ، الملحن محمد يحى ، والملحن محمد رحيم .

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يذكر أن محسن جابر يعتبر من أكبر منتجي الموسيقى بالوطن العربي ومصر منذ منتصف السبيعينات  ، وتعاون مع كبار نجوم الغناء من أجيال مختلفة مثل ميادة الحناوي ووردة وفايزة أحمد وعمرو دياب وراغب علامة وسميرة سعيد وايهاب توفيق وهاني شاكر ورامي صبري وتامر عاشور وغيرهم .

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بقلم أحمد حمدي

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