نجوم الفن يواسون عمرو مصطفى فى عزاء والدته (صور)

أقيم مساء أمس بمسجد ال رشدان بمدينة نصر مراسم عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى، وحرص العديد من نجوم الفن على حضور العزاء ومواساة عمرو مصطفى أبرزهم محمد حماقي الذي حرص على مساندة مصطفى في العزاء وصديقه الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

كما حضر أيضا من صناع الاغنية والمطربين، المنتج الكبير محسن جابر والاعلامي ممدوح موسى وشذى والشاعر الغنائي خالد تاج الدين والشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد رحيم والفنان هاني رمزي والمخرج خالد جلال.