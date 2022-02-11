ثقافة وفنون

نجوم الفن يواسون عمرو مصطفى فى عزاء والدته (صور)

عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى
أحمد حمدي 8:12 م, الجمعة, 11 فبراير 22 8:12 م, الجمعة, 11 فبراير 22

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أقيم مساء أمس بمسجد ال رشدان بمدينة نصر مراسم عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى، وحرص العديد من نجوم الفن على حضور العزاء ومواساة عمرو مصطفى أبرزهم محمد حماقي الذي حرص على مساندة مصطفى في العزاء وصديقه الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

كما حضر أيضا من صناع الاغنية والمطربين، المنتج الكبير محسن جابر والاعلامي ممدوح موسى وشذى والشاعر الغنائي خالد تاج الدين والشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد رحيم والفنان هاني رمزي والمخرج خالد جلال.

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وأعلن خبر الوفاة اليومين الماضيين  الشاعر تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكتب “البقاء والدوام لله وفاة والدة أخي وصديقي الملحن عمرو مصطفى، الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة آمين”، فيما قام عدد من نجوم الفن والجمهور بالتعليق على المنشور والدعاء لوالدة عمرو مصطفى.

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بقلم أحمد حمدي

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