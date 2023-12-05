نجوم الفن يواساون ريهام عبد الغفور في عزاء والدها (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من أجيال مختلفة على حضور عزاء الفنان القدير أشرف عبد الغفور الذي أقيم بمسجد الشرطة مساء اليوم ، وقدموا تعازيهم ومواساتهم لابنته النجمة ريهام عبد الغفور .

وكان من أوائل الحضور من النجوم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وتامر حسني ومصطفى قمر وابنه تيام ، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وحضر أيضا هاني سلامة و اياد نصار وحسن الرداد وياسر جلال ويوسف الشريف وكريم محمود عبد العزيز ومصطفى شعبان وهاني رمزي والنجم القدير يحى الفخراني وماجد المصري وخالد سليم ، ماجد الكدواني ، محمد جمعة ، محمد عبد الحافظ ، أحمد زاهر ، خالد زكي ، سامح الصريطي ، رامي رضوان ، الفنان القدير نبيل الحلفاوي ، المنتج محمد فوزي وغيرهم ، الفنان حسن عبد الله، والفنان عمرو عبد العزيز، والسيناريست عمرو محمود يس والفنان نضال الشافعي.

كما حضر أيضا من النجمات هنا شيحة ودنيا سمير غانم وزينة وكندة علوش والنجمة القديرة ميرفيت أمين وبوسي وابنتها مي نور الشريف وبسمة وداليا البحيري وغيرهم .

ورحل عبد الغفور عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.