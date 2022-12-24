نجوم الفن يهنئون ياسمين عبد العزيز ببدء تصوير مسلسلها «ضرب نار»

حرص عدد من نجوم الفن الساعات الأخيرة بتهنئة النجمة ياسمين عبد العزيز لانطلاق تصوير مشاهدها الأولى لمسلسلها الرمضاني القادم ” ضرب نار ” ، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بـ ” انستجرام”.

حيث كان أول المهنئين لياسمين عبد العزيز زوجها النجم أحمد العوضي ، بالإضافة للنجمة نادية الجندي التي علقت قائلة ” ألف ألف مبروك يا حبيبتي بتمنالك النجاح والتوفيق من كل قلبي انتي والعوضي”، كما هنأها أيضا كل من الفنانة هدى المفتي وبدرية طلبة التي علقت قائلة” تبارك الله” ومصطفى بسيط أحد فناني مسرح مصر.

وتجسد ياسمين في المسلسل شخصية جديدة عليها تحمل طابعا شعبيا باسم ” مهرة أبو الليل” ، وهي فتاة من منطقة شبرا وقامت بنشر صور لبعض كواليس التصوير عبر حسابها ” انستجرام” ولاقت إعجابا من الكثيرين.

مسلسل ضرب نار هو العمل الثاني الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه مؤخرًا بمسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي تم تقديمه رمضان 2021.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود.