نجوم الفن يهنئون أحمد فهمي عن فيلمه الجديد «مستر إكس»

حرص عدد من نجوم الفن الساعات الماضية، على تهنئة النجم أحمد فهمي على فيلمه السينمائي الجديد ” مستر إكس ” الذي ينافس به في موسم أفلام عيد الأضحى القادم ، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للفيلم الساعات الأخيرة وإعجاب الكثيرين منهم به.

فيلم مستر إكس يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على أحمد فهمي كالتالي: كتب محمد أنور عبر إنستجرام: “يلا بينا بقى”، بينما كتب كل من محمد محمود عبد العزيز وياسمين جمال “ألف مبروك”، وعلقت منة فضالي قائلة: “تحفة”، بينما قال أمير شاهين: “ألف مبروك حبيبي”.