نجوم الفن ينعون علاء عبد الخالق ... و خالد تاج الدين : جيلنا اتربى على صوته

أحدث خبر وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق أحد رموز جيل الثمانينات في الأغنية المصرية الساعات الماضية صدمة لكل محبيه والوسط الفني والغنائي .

وحرص عدد منهم على نعي علاء عبد الخالق فور اعلان خبر وفاته عبر حساباتهم الرسمية ، فقامت الفنانة نجلاء بدر بنعيه قائلة ” لا إله إلا الله وفاة الفنان علاء عبد الخالق”، كما كتب الفنان هيثم سعيد ” إنا لله وإنا إليه راجعون الأستاذ الكبير علاء عبد الخالق في ذمة الله”.

وعلق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين ” اللي جيلنا اتربى على صوته واتعلم من مزيكته الله يرحمه الفنان القدير علاء عبد الخالق في ذمة الخالق”.

يذكر أن علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة في فترة الثمانينات : منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو “مرسال”، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002وكان آخر عمل غنائي قدمه للجمهور .