نجوم الفن ينعون ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

حرص عدد من نجوم الفن المصري على التضامن مع أسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع بمنطقة المنيرة الغربية بامبابة منذ ساعات قليلة وتسبب في وقوع عدد من الضحايا .

فقدم بعض النجوم نعيا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمجرد وقوع الحادث الأليم ، فأعرب الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن ألمه لوقوع هذا الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” فقال “فجيعة مؤلمة.. رحم الله الشهداء وخالص العزاء لأسرهم ألهمهم الله الصبر والسكينة.. وصادق الدعوات بتعافي المصابين.. لطف الله بهم وبأهاليهم جميعًا”.

كذلك حرص النجم خالد الصاوي على مشاطرة الشعب المصري والقبطي حزنه لهذا الحادث فكتب عبر حسابه قائلا ” خالص التعازي لأسر الضحايا بحريق كنيسة أبو سفين بمنطقة إمبابة ونرجو الشفاء العاجل للمصابين”.

وكتب النجم آسر ياسين عبر تويتر أيضا ” خالص العزاء لاخواتنا المسيحين في ضحايا كنيسة المنيرة وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل ” ، كذلك قام النجم كريم عبد العزيز بمشاركة الشعب المصري حزنه لهذا الحادث فكتب عبر حسابه الرسمي ” خالص التعازي لضحايا حريق كنيسة المنيرة بأمبابة والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وشر ” .

وتضامن أيضا المطرب محمد حماقي فقال ” خالص العزاء لأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة ربنا يلطف بيهم ويصبر قلوبهم ويشفي كل المصابين “.