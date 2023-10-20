نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في الراحلة سهام عبد السلام (صور)

حرص عدد من الفنانين مساء اليوم على تقديم واجب العزاء في الفنانة والناقدة سهام عبد السلام لابنتها الفنانة نجلاء يونس بمسجد عمر مكرم، وكان من أبرز الحاضرين المخرج القدير خالد جلال والفنانين سامي مغاوري وهشام إسماعيل وياسر الطوبجي وسلوى محمد علي والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وعلي كمال وأيضا عضو بمجلس نقابة المهن التمثيلية.

حرص عدد من النجوم والنجمات على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة سهام عبد السلام لابنتها الفنانة نجلاء يونس، المقام بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، منهم المخرج خالد جلال وزوجته والنجوم سامي مغاورى وسلوى محمد علي وإيمان السيد وهشام اسماعيل وياسر الطوبجي ومحمد صلاح و السيناريست سيد فؤاد رىيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقيةوالفنان علي كمالو عضو مجلس نقابة الممثلين.

وتم تشييع جنازة الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، وحرص المخرج خالد جلال على مشاركة ابنتها الفنانة نجلاء يونس ومواساتها في فقدان والدتها، كما حضر أيضا الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام.

حيث رحلت عن دنيانا الناقدة والممثلة سهام عبد السلام، منذ يومين وتم تشييع جنازتها الراحلة من مسجد السيدة نفيسة.