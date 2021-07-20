نجوم الفن يطمئنون هاتفيًا على ياسمين عبدالعزيز

علمت “المال” أن بعض نجوم الفن المصري حاولوا الاطمئنان على صحة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لغيبوبة مفاجئة إثر خطأ طبي نتج عن إجرائها عملية جراحية خطيرة.

قامت الفنانة يسرا بالاطمئنان على ياسمين من خلال الاتصال بزوجها الفنان أحمد العوضي لمعرفة تفاصيل حالتها الصحية حاليا، وكذلك إلهام شاهين وهالة صدقي وصابرين وشهيرة وخالد سرحان أيضا.

وحاول هؤلاء الفنانين الاطمئنان عليها مباشرة لكن دون جدوى لعدم قدرتها على التحدث مع أحد حاليا، وقام العوضي بطمأنة أصدقائها الفنانين على صحتها طالبا منهم الدعاء لها حتى تتماثل للشفاء العاجل وتعود له ولبناتها في أسرع وقت.