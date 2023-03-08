نجوم الفن يشاركون في احتفالية «ذكريات» لتكريم هاني شنودة بالرياض (صور)

سافر عدد من الفنانين لمدينة الرياض صباح اليوم الأربعاء، من أجل مشاركتهم في احتفالية “ذكريات” التي سيكرم فيها الموسيقار القدير هاني شنودة مساء اليوم على رأسهم النجم إيهاب توفيق والنجم تامر عاشور وعدد من الملحنين والشعراء والموزعين الموسيقيين منهم أيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين وعزيز الشافعي وتامر حسين وطارق مدكور ونادر حمدي وياسر خليل وأيمن نابليون وغيرهم.

حيث يقام مساء اليوم تكريما لهاني شنودة في عيد ميلاده الـ 80 تحت رعاية هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حفل موسيقي كبير يشدو فيه كبار نجوم الغناء على رأسهم محمد منير وعمرو دياب وأنغام وأحمد عدوية، بالإضافة للمطربين الشباب مصطفى حجاج ومي فاروق وفريق كاريوكي.

يتولى المخرج الكبير خيري بشارة إخراج الحفل وستتم إذاعته عبر 7 قنوات تليفزيونية.