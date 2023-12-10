نجوم الفن يساندون أحمد حلمي في عزاء شقيقه الأكبر بمسجد الشرطة (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني مساء اليوم على مساندة النجم أحمد حلمي في محنته الحالية بوفاة شقيقه الأكبر في عزاؤه الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وانتهى منذ قليل ، ووقفت النجمة منى زكي زوجة أحمد حلمي طيلة العزاء لاستقبال جميع النجوم .

فحضر من النجوم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي ومحمد حماقي ومدير أعماله حمدي بدر وأكرم حسني واياد نصار وعمرو يوسف وأحمد فهمي وهشام ماجد وهاني رمزي ومصطفى شعبان وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وأحمد زاهر وأيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين وغيرهم .

كما حضر من النجمات يسرا وياسمين عبد العزيز ومنة شلبي وكندة علوش وهنا الزاهد وصابرين وفيفي عبده وبشرى وسوزان نجم الدين ونجلاء بدر وجميلة عوض ولبلبة والهام شاهين وغيرهم .

حيث رحل خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر “حلمي” خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.