نجوم الفن يحيون الذكرى السنوية السابعة للساحر محمود عبد العزيز

حرص عدد من الفنانين الساعات الماضية على إحياء الذكرى السنوية السابعة للنجم القدير الراحل محمود عبد العزيز الملقب بـ”الساحر” من الجمهور والوسط الفني، والتي تتزامن اليوم 12 نوفمبر.

وأحيا نجل الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز ذكرى والده عبر حسابه الرسمي “إنستجرام” بنشره صورة له معلقا” 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني وأخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي ” ألم – اشتياق – راحة نفسية” أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياه وهي “الموت”.

وأضاف “اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك”.

وعلق على منشور محمد محمود عبد العزيز عدد من الفنانين منهم “سوسن بدرفعلقت” الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويرحم أحبابنا جميعا”.

وقامت رانيا فريد شوقي بالتعليق” ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته”، كما قام أمير شاهين بكتابة ” الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته”، وعلقت أيضا الفنانة عبير صبري قائلة” ربنا يرحمة ويغفرله” .