نجوم الفن يحتفلون مع مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر.. والحفل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

حضره كوكبة من نجوم الغناء والتمثيل، وعلى رأسهم أصدقاء مصطفى قمر الذين حرصوا على حضور الحفل منذ بدايته؛ وهم: إيهاب توفيق وهاني سلامة وبشرى وزوجها ومحمد رجب ومحمد لطفي وإدوارد.

أشعل نجوم الفن، الساعات الماضية، حفل زفاف إياد مصطفى قمر، نجل الفنان مصطفى قمر الأكبر، الذي أقيم بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، واستمر حتى منتصف الليل، وحضره كوكبة من نجوم الغناء والتمثيل، وعلى رأسهم أصدقاء مصطفى قمر الذين حرصوا على حضور الحفل منذ بدايته؛ وهم: إيهاب توفيق وهاني سلامة وبشرى وزوجها ومحمد رجب ومحمد لطفي وإدوارد.

كما حضر أيضًا الفنان محمد حماقي، برفقة مديرأعماله حمدي بدر، وقدَّم وصلة غنائية مميزة مع كلٍّ من مصطفى قمر وإيهاب توفيق على المسرح، وغنّى إيهاب أغنيته الشهيرة “على كيفك ميل” مع الثنائي حماقي وقمر، وسط حماس الحاضرين بالحفل.

كذلك حرص الفنان هاني سلامة على تهنئة مصطفى بزفاف ابنه وقدَّما معًا أغنية “أصحاب ولابيزنيس” بعد مرور 20 عامًا على الفيلم الذي قدَّماه معًا في السينما وحققا به نجاحًا كبيرًا.

وحضر أيضًا حفل الزفاف كلٌّ من الفنان هشام عباس والفنان حمادة هلال اللذين قدّما أجمل أغنياتهما ورقص عليها العروسان والموزع الموسيقي حميد الشاعري، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ بداية مشوارهما الفني معًا، وحضر أيضًا الفنان محمد نور وبعض الشعراء والموزعين الموسيقيين والملحنين الذين تعامل معهم قمر في مسيرته الفنية؛ منهم توما والفنانات لقاء سويدان وابنتها جومانا وعبير منير ومجدي كامل وزوجته مها أحمد.

واختتم الليلة الفنان تامر حسني والفنان مدحت صالح اللذان قدَّما أغنياتهما الشهيرة، وغنى معهما مصطفى وإيهاب وهشام وحمادة هلال أيضًا.

يُذكر أن مصطفى قمر قدَّم مع الثلاثي إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري مؤخرًا، أغنية زحمة الأيام إنتاج ياسر القصراوي كامب ميوزيك، وحققت الأغنية 3 ملايين مشاهدة وأكثر حتى الآن.

وكان إياد قمر قد ظهر مع مصطفى في فيلم “قلب جرىء” الذي تم عرضه عام 2002، والذى قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، أحمد عيد، عبد الله مشرف، لقاء الخميسي، رامى وحيد، وهو من تأليف أحمد البيه، وإخراج محمد النجار.