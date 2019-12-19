نجوم الفن يحتفلون بـ«كونكت المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني» (صور)

حرصت مجموعة من الفنانين الساعات الماضية على الاحتفال بـ”كونكت” المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني، والتي تنظم حفلات أيضا لكبار المطربين بمصر، منهم عمرودياب، ومحمد حماقي.

وحضر الاحتفالية كل من الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي وزوجته، وأمير شاهين، وبشرى، ومروان أمين وغيرهم.

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى للصباح وهي المرة الأولى التي يحرص فيها هذا الجمع من الفنانين على الاحتفال بـ”كونكت” بعد تحقيقها نجاحا كبيرا السنين الماضية بمصر.