نجوم الفن يحتفلون بعيد الأب على طريقتهم الخاصة (صور)

ونشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وعلقت قائلة "ربنا يخليك ليا يا أحلى وأحن وأعظم أب في الدنيا"

يحتفل العالم اليوم في 21 يونيو باليوم العالمي بالأب، لتقديم له الشكر والتقدير في دوره بتربية الأبناء، وحر ص كوكبة من نجوم الفن منذ صباح اليوم على التعبير عن محبتهم لأبيهم عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام وفيسبوك ، سواء الذين مازالوا أحياء أو من رحلوا عن عالمنا، قام أيضا أبناؤهم الفنانين بتوجيه رسائل لهم تعبيرا عن حبهم ووفائهم لما قدموه لهم في حياتهم من تربية وحنان واهتمام وغيرها من المشاعر الإنسانية الأبوية.

ونرصد في هذا التقرير كيف عبر نجوم الفن عن احتفالهم بعيد الأب اليوم :

نور :

قامت الفنانة نور اللبنانية بنشر صورة لها مع والدها من حفل زفافها وعلقت ” حب الأب هو رباط لا ينفصم، منذ يوم ولادتنا ونحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض، يوم واحد لا يكفي لتكريمك.. كم أنت مميز حقا بابا”.

كندة علوش :

وقامت الفنانة كندة علوش بنشر صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف وهو يحمل طفلتهما حياة وعلقت قائلة ” كل سنة وانت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وانت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة”.

دينا الشربيني :

وقامت الفنانة دينا الشربيني بنشر صورة لها مع والدها وهي طفلة عبر ستوري انستجرام لها وعلقت ” حبيبي.. أفضل أب على الإطلاق”.

هنا شيحة :

ونشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وعلقت قائلة “ربنا يخليك ليا يا أحلى وأحن وأعظم أب في الدنيا”.

دنيا سمير غانم :

وقامت الفنانة دنيا سمير غانم بنشر صورة لوالدها الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم ، الذي توفي منذ أسابيع قليلة إثر إصابته بفيروس كورونا وعلقت ” كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك”.

وأضافت: “كلها حب وضحك ودلع وسعادة وأمان وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي”.

إيمي سمير غانم :

وقامت شقيقتها إيمي سمير غانم بإعادة نشر نفس الصورة معلقة ” أنا بحبك كتير واشتقت لك بحبك يأغلى حب في حياتي “.