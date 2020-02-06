نجوم الفن يتحدثون عن نادية لطفي

رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي عن دنيانا عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد رحلة فنية كبيرة في السينما المصرية وتقديمها للعديد من الأفلام السينمائية الهامة الرومانسية، خاصة أفلامها مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

ورغم أنها فنانة من جيل الزمن الماضي، فإن هناك بعض الفنانات في الجيل الحالي اللاتي كانت تربطهن علاقة طيبة بالراحلة نادية لطفي، وبعضهن لم تكن لهن علاقة وطيدة بها، لكن حرصن أيضًا على التعبير عن حبهن للراقية نادية لطفي في هذا التقرير.

هند صبري: كانت قدوة حقيقية وتشرفت بمعرفتها والحديث معها وكانت الأقرب لي

قالت الفنانة هند صبري إنها تترحم على روح الفنانة الخالدة نادية لطفي، حيث كانت قدوة على المستويين المهني والإنساني أيضًا وكانت تعرفها جيدًا وتزورها كثيرًا وتتحدث معهًا أيضًا.

وأضافت، لـ”المال”: تشرفت بالحديث معها كثيرًا وكانت الأقرب لي من فنانات هذا الجيل، وتحدثنا عن كثير من الأمور، منها مواقفها السياسية والإنسانية ورؤيتها للأمور في الحياة.

وأوضحت أنها شاهدت فيها سيدة في منتهى الذكاء، وقمة الرقي والاحترام أيضًا لمهنتها، وكانت تفهم وتعي جيدًا كيف يكون للفنان اسم وبصمة في التاريخ.

وتابعت هند قائلة أرى أنه لن يكون هناك شبيه لنادية لطفي في مسيرتها وجمالها، لذلك هي خالدة ونجمة حقيقية ومن النجوم القلائل الذين يمكن القول عنهم إنها لم تختزل اسمها في أفلامها السينمائية فقط، بل أسهمت بمكانتها واسمها في التعبير عن وطنيتها وعروبتها أيضًا، رحمها الله.

غادة عبد الرازق: كانت نجمة رقيقة وممثلة قوية

بينما قالت الفنانة غادة عبد الرازق إن نادية لطفي كانت نجمة رقيقة وحساسة، وملامحها جميلة ومعبرة.

وأضافت: كانت ممثلة قوية على المستوى الفني حقيقة، مثل دورها في فيلم “النظارة السوداء”.

وتابعت: أحببت جميع أفلامها السينمائية التي قدمتها لنا، رحمها الله.

حلا شيحة: أجمل ما تميزت به رومانسيتها على الشاشة ولن يشبهها أحد

وقالت الفنانة حلا شيحة إن نادية لطفي رحلت كما سنرحل جميعًا، فهي سنة الحياة الدنيا ويبقى ما تركته للجمهور، منه الخاص بحياتها الخاصة كل تفاصيلها، ومنه ما قدمت من أعمال ستبقى.

وأوضحت أن أجمل ما تميزت به رومانسيتها وجمال وجهها علي الشاشة، فكان لها حضور خاص بها وأداء له خصوصية ولن ينساها أحد، مؤكدة: نادية لطفي هي نفسها لن يشبهها أحد أبدًا.

نسرين طافش: كان لها سحرها الخاص وحلا شيحة فيها من كاريزمتها

بينما قالت الفنانة نسرين طافش أيضًا إنه كان لها سحرها الخاص وكاريزما لا تشبه سواها، وهذه هي ميزتها.

وأضافت: الموت حق، وعندما يرحل عنا أساطير الفن تكون خسارة كبيرة.

وتابعت قائلة: “الفنانة حلا شيحا أحس إن فيها من كاريزما نادية لطفي، لكن الراحلة كانت أسطورة لن تتكرر، كما أن حلا فنانة لها خصوصيتها وتميزها”.